僅擁0.024坪竟剷平整塊農地！蘋果西打前女總拒認罪　囂張下場曝

▲大西洋飲料公司前總經理孫幼英。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃資真／台北報導

大西洋飲料公司前總經理孫幼英聲稱看到自己僅有1/192持份的土地雜亂、很髒，雇工闖入剷掉農作物，還掀了1個房舍的屋頂，佃農看到苦心種植的蔬果香草轉眼成空，怒告孫幼英，遭北檢起訴。台北地院認為孫幼英犯後態度不佳，否認犯罪，依毀損罪判8月，不得易科罰金。

孫幼英除了是生產知名飲料「蘋果西打」的大西洋飲料公司前總經理，也是協助大西洋飲料生產的「國信食品」，以及經銷商「旭順食品」的負責人，2017年間，後面2公司傳出財務問題，孫和財務會計鍾素娥用一連串的土地買賣假發票侵占掏空大西洋飲料，高院2022年4月間依違反《證交法》判孫9年6月。可上訴。

然而，孫幼英在掏空案爆發前的2015年4月，透過法拍方式，買到自己復興南路豪宅附近的1筆土地持份，這塊土地是早年375減租時期登記有案的農地，約15.3平方公尺(4.6坪)大，孫只取得其中1/192的持分，換算下來，僅持有約0.024坪。

由於當年375減租農業政策，讓佃農可以用很低的價額租地，唯一條件就是必須持續有耕種事實，而區公所在得知土地持分有異動後，曾依法通知孫幼英，這塊地現有合法佃農耕作，並在375租約到期時也再次通知，但孫都未有回應，租約因此持續。

現在該處耕種的是許家第3代周姓婦人，土地四周用鐵皮包圍，周婦除了自己會前往梳理農作外，偶而也會委託里長幫忙照顧。沒想到2021年11月7日，孫幼英竟然雇請工人，把鐵皮原本留下的人員通道門拓寬，讓山貓等機具進入，剷平農地上作物，還把土地上的磚造農舍屋頂拆了。周婦和擁有農舍的舅舅得知辛苦三代的農地被毀，決定提告。

孫幼英審理時辯稱，自己不清楚周婦是承租人，也不知道有人承租這塊土地在耕作，因為那邊都是雜草，環境髒亂，經常有蟑螂及老鼠出沒在住宅門口，才會僱人去除草維護環境清潔，避免病媒蚊蟲侵擾；當下也沒有拆屋頂，屋頂是自己掉下來的。

法官認為，孫幼英不顧他人權利，擅自整地剷除作物、手打井、拆除屋頂，將土地、建物整理成自己想要的樣子，審酌孫幼英自始至終否認犯行，且辯詞自相矛盾、不符合現實，試圖推卸責任毫無悔意，依毀損罪判處8月，且不得易科罰金。全案仍可上訴。