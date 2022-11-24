店長2.5小時就早退...要員工幫打卡　「2年詐11萬」摩斯漢堡怒告

▲台北一名摩斯漢堡女店長，以找人幫忙打卡等方法，2年內詐領薪資10萬餘元。（示意圖，非當事人任職店家／記者林育綾攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名摩斯漢堡黃姓女店長為了賺錢，不僅幫工讀生打卡賺代班費，還不時早退後，再叫員工幫她打卡，在2年期間共詐取薪資11萬5097元，公司發現後憤而提告。台北地院審理後，認為黃女犯行屬實，審酌她已和公司和解並賠償部分金額，依共同犯行使偽造準私文書2罪，合併處3月徒刑，可易科罰金9萬元，緩刑2年。

判決指出，52歲的黃女於2018年起到去年1月為止，在摩斯漢堡擔任店長，得知工讀生洪男另有兼職，每月出勤無法達到最低出勤時數，便提議洪男先排班，由她代替打卡，等洪男領到薪水，再將工資給她，因此獲得超過10萬元。此外，黃女從2020年12月起，常在上班時間早退，有時甚至工作2個多小時就走人，再從店外打電話指示店內其他員工替她打卡，領取薪資共計5821元，黃女在2年期間共詐領薪資11萬5097元。

而摩斯漢堡事後發現，洪姓工讀生明明應徵晚班，卻經常於早班打卡，出勤記錄異常，因而發現黃女犯行並提告，檢方依偽造文書等罪名起訴黃女，幫黃女打卡的員工，以及洪姓工讀生則獲緩起訴。

台北地院審理時，查看監視器畫面、員工訪談紀錄等證據後，認為黃女犯行屬實，但審酌她犯後坦承犯行，已和公司達成和解並當庭給付部分賠償，以2個行使偽造文書罪，判她有期徒刑3月，可易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑期間應再給付公司10萬5千元，全案還可上訴。