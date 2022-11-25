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大陸 大陸焦點 特派現場

史上最正伴娘團！8名烏克蘭妹穿「超高衩」一字排開　新郎看失魂

記者鄭思楠／綜合報導

河北邯鄲23日瘋傳一則婚禮中烏克蘭伴娘團驚豔出場的影片，引發網友關注。新娘的朋友稱，新娘家是做外貿生意的，父母想給女兒一場與眾不同的婚禮，所以請了8名烏克蘭模特做伴娘。影片中，8名烏克蘭正妹全部穿著紅色開衩長裙，又高又白，十分養眼。

綜合陸媒報導，河北邯鄲一名新娘23日出嫁，邀請了8名烏克蘭美女當伴娘，迎親現場「外援」伴娘團驚艷眾人。

▲▼河北新娘邀8名烏克蘭美女當伴娘。（圖／翻攝自影片）

▲8名烏克蘭美女當伴娘外形高挑亮眼。（圖／翻攝自影片）

影片中，8名烏克蘭美女全部穿著紅色開衩長裙，又高又白，十分養眼。據新娘的朋友蔣女士透露，新娘家做外貿生意，家人想「搞搞排場」，更有儀式感，於是邀請了8名烏克蘭女生做伴娘，給新娘舉辦一場與眾不同的婚禮。

蔣女士表示，新娘爸媽「想有一個不一樣的儀式感」，在場賓客們都覺得挺震驚的。

▲▼河北新娘邀8名烏克蘭美女當伴娘。（圖／翻攝自影片）

▲新郎一臉失魂坐伴娘中間，讓人看了爆笑。（圖／翻攝自影片）

蔣女士表示，伴娘團的成員都是模特，自己也幫助邀請了幾名，現場的氛圍很好，伴娘們都表現的特別開心，非常融入。

影片顯示，當時新郎一臉失魂，呆坐在伴娘們中間。網友看後打趣說，「新郎這是傻眼了嗎？」、「新郎瞬間想悔婚了」、「我想娶伴娘」、「養眼」。

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