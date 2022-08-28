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社會 社會焦點 保障人權

失聯女移工偽造身分證　竟取得職安證書！17人被逮雇主仲介全挨罰

記者陳以昇／新北報導

移民署新北市專勤隊日前接獲線報，表示有失聯移工在多處建案工地非法工作，專勤隊會同新北市警察局及勞工局在工地查緝，查獲1名越籍女移工，她除了非法工作外，還用翻拍偽造身分證，取得職業安全衛生教育訓練結業證書，經調查循線逮捕12名越南籍及印尼籍移工、4名非法雇主及1名非法仲介，依法移送偵辦。

▲▼專勤隊在工地逮捕失聯越籍移工阿香，發現她持有偽造身分證照片檔，藉以取得職安證書，警方循線逮捕其他失聯移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲專勤隊在工地逮捕失聯越籍移工阿香（花色帽） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，51歲越南籍失聯移工阿香被逮捕時辯稱，自己來台結婚取得合法身分證，經警方調查戳破她的謊言，她才坦承3年前原本跟同鄉要購買偽造的台灣身分證，最後認為4000元太貴而作罷，卻留存同鄉傳給她的電腦後製範本，還拿這照片檔身分證成功找到工作。

▼阿香持有偽造身分證照片檔 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼專勤隊在工地逮捕失聯越籍移工阿香，發現她持有偽造身分證照片檔，藉以取得職安證書，警方循線逮捕其他失聯移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，阿香還用偽造身分證翻拍的照片檔參加「職業安全衛生訓練」，順利取得職業安全衛生教育訓練結業證書，得以正常在工地上班；事後警方經阿香的線索，也循線在其他處工地逮捕8男2女越南籍及1名印尼籍失聯移工，及4名非法雇主及1名非法仲介，阿香涉犯偽造文書依法移送偵辦。

▼阿香用偽造身分證照片檔，藉以取得職安證書 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼專勤隊在工地逮捕失聯越籍移工阿香，發現她持有偽造身分證照片檔，藉以取得職安證書，警方循線逮捕其他失聯移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼專勤隊循線逮捕其他失聯移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼專勤隊在工地逮捕失聯越籍移工阿香，發現她持有偽造身分證照片檔，藉以取得職安證書，警方循線逮捕其他失聯移工 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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