海軍運補艇「沉沒料羅灣」2官兵濕透上岸　最新返港畫面曝光

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

海軍艦隊指揮部24日晚間證實，一艘運補艇執行金門離島運補任務，但傍晚返航途中疑因海象狀況不佳、湧浪過大，導致船艙進水沉沒，所幸處理得宜，5名官兵平安返港。稍早最新畫面曝光，可見2名官兵渾身濕透，順利上岸後快步離去。

海軍艦隊指揮部指出，所屬151艦隊登陸艇大隊編號2239、1326兩艘運補艇執行離島運補任務，但返航途中湧浪過大，導致其中一艘1326運補艇艙間進水。艇上官兵發現後，立刻實施緊急排水應變處置，但因進水量過大，運補艇仍於傍晚5點18分在料羅灣8浬處沉沒。

▲▼海軍編號1326運補艇沉沒，另一艘編號2239運補艇平安返航。（圖／記者林名揚翻攝）

海軍艦隊指揮部表示，官兵緊急狀況處置得宜，人員均無損傷，也完成2艘艇11名官兵接駁，皆平安返港。至於詳細肇因，正由本部專案小組調查中。

稍早畫面陸續曝光，可見另一艘編號2239運補艇順利靠岸，1326運補艇官兵經船隻接駁也順利抵達港邊。不過，現場小雨不斷，2名官兵上岸後渾身濕漉漉，稍加調整衣著後即快步離去。

▼2名官兵上岸時渾身濕透，調整衣著後快步離去。（圖／記者林名揚翻攝）

▼編號1326運補艇官兵經接駁，平安返港。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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