台東寶桑舊街為題材　微電影11／30順天宮首映

▲以台東寶桑舊街為題材紀錄當地故事，於30日晚間7時30分台東順天宮舉辦首映會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「2022台東舊街文創聚落記憶重現紀錄計畫」，透過青年座談會、戲劇工作坊及微電影拍攝的方式，以台東寶桑舊街為題材紀錄當地故事；微電影拍攝邀請到新銳導演陳群編導，並結合新生代實力派演員林映彤、陳羿帆，以及戲劇工作坊學員陳昭燕出演，並於30日晚間7時30分台東順天宮舉辦首映會。

此次微電影邀請當地素人，也是戲劇工作坊的學員陳昭燕出演，他興奮地指出，我自己就在寶桑路長大，能在自己生長的土地演出跟自己有關的故事是一次相當特別的經驗，「也替我圓了小小夢想」！而且拍攝團隊非常專業，演出的時候都不會緊張。

導演陳群受訪時直呼，能夠參與這次的影像製作真的非常幸運！不管是天氣還是拍攝期間的各種流程，彷彿都受到老天眷顧一般！並深深感受到台東人的熱情！原先劇組開拍前不巧遇到奈格颱風來襲，本以為拍攝期間都要在大風大雨中渡過，但颱風竟戲劇性的轉向，讓劇組能夠順利完成拍攝作業。「應該是我發的毒誓起了作用，出發前一天我在臉書寫下，若颱風轉向讓我能順利拍完，我願意再單身五年」陳群導演笑著說。



微電影以寶桑舊街作為題材，一毛文創工作室率領主創團隊駐地田野調查，並藉由街訪鄰居的分享找到故事創作的靈感，故事中主角為了幫年邁的奶奶圓夢，找尋了各種方式，祖孫2人的互動相當風趣，許多感動也埋藏在細節之中，關於寶桑的共同記憶，也在奶奶的腦海中一一拼湊起來，邀請大家共同來欣賞!