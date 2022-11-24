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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數48小時！民主還是黑箱？ 　蔣萬安：捍衛北市價值之戰

▲▼ 蔣萬安受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安受訪，李四川現身力挺。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數，前高雄市副市長李四川昨在臉書上力挺國民黨台北市長候選人蔣萬安，並以「老朋友」身份懇託大家，1126請把神聖一票投給蔣萬安，「我相信他一定不會讓我失望」。蔣萬安對此表示，「非常謝謝川伯對我的肯定」，也相信最後48小時，市民朋友會做出最有智慧、對台北的未來最好的決定。

李四川在臉書上指出，他在蔣身上看到做事認真、腳踏實地，面對質疑不閃躲，遇到問題有擔當，相信蔣萬安可以打造一流的市政團隊，把台北市的建設跟發展做好。他喊話，台北市的市民朋友們，如果您不嫌棄李四川這個「老朋友」的懇託，11月26日請把您神聖的一票投給蔣萬安，「我相信他一定不會讓我失望，更不敢辜負您給他的期待，會把台北帶往一個更美好的未來」。

蔣萬安今（24）日受訪時回應，「非常謝謝李四川對他的肯定，在最後階段為他催票、拉票，相信所有台北市民的心情跟他一樣，最後48小時已經不是蔣萬安個人的選舉，已經是一場捍衛台北市正直、善良的選舉。

蔣萬安也喊話，市民朋友一定清楚了解，這場選舉是場價值對抗的選戰，是價值的聖戰，市民手中的這一票，代表台北未來到底要走向光明還是黑暗？走向正直還是側翼？走向民主還是黑箱？走向善良還是謊言？相信48小時之後，市民朋友會做最有智慧、對台北的未來最好的決定。
 

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