蔣萬安黃珊珊「選前之夜」都在信義區　下班恐塞爆！交管措施曝

▲蔣萬安、黃珊珊的選前之夜造勢活動，信義警方將進行大規模交管，呼籲民眾提前改道避免壅塞。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2022年全台地方大選將屆、11月25日不少候選人都要舉辦選前之夜活動。台北市25日晚間18時至22時，國民黨市長候選人蔣萬安競選總部將於信義區基隆路一段52號「日月亭台泥基隆路停車場」舉辦選前之夜造勢，另一候選人黃珊珊競選總部也在信義區市府路新仁愛路、松壽路一帶舉辦選前之夜造勢，為維護活動交通秩序與安全，轄區信義分局24日先行公布相關活動交通疏導措施如下：

一、管制路段：市府路(新仁愛路至松壽路)，市府路往南僅准右轉新仁愛路、往北僅准左右轉松壽路，新仁愛路往東僅准左轉市府路。

二、建議改道動線：活動期間因大量人、車潮聚集，兩場集會周邊基隆路一段、市民大道五段、東興路、市府路、松壽路、松高路等路段車流將受到影響，警方建議用路人駕車上路，東西向可改道八德路、忠孝東路、信義路；南北向可改道光復南路、松智路、松仁路。

警方並建議民眾搭乘大眾運輸工具，以免避開交通壅塞；民眾也可利用捷運：南京三民站、市政府站、台北101站、通勤民眾也可利用基隆路口二站、東興路站、市政府、松壽站搭乘公車以免塞車。

信義警分局將針對集會周邊進行彈性交通管制，並加強派員疏導，請用路人提前改道，以免耽誤寶貴時間，並留意收聽警察廣播電臺路況插播；警方呼籲，因當天適逢週五下班時段，且預估天候狀況不佳，為降低人車湧入造成之交通衝擊，建議參與集會之民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往，並於散場時遵循現場執勤員警、義交指揮離場，勿推擠或行走於車道，共同維護交通順暢與安全。

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