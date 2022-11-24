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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重啟Line@官方帳號　柯文哲：我有偷藏私房錢

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲卸任在即，23日晚間悄悄重啟Line@官方帳號，外界聯想是要為下一階段的2024年選舉做暖身。柯文哲24日陪同無黨籍候選人黃珊珊進行台北大車掃前受訪表示，這次選舉他非常焦慮，深怕台北市回到過去那樣；至於重啟Line@官方帳號的經費，柯笑說，「這幾年我有偷藏私房錢，我有版稅啊」。

▲▼黃珊珊、柯文哲車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

▲黃珊珊、柯文哲車隊掃街。（圖／記者李毓康攝）

針對重啟Line@官方帳號，柯文哲說，他真的是非常焦慮，2018自己選舉都沒有那麼焦慮，「要連任就好吧，上去選」，這次內心最大的焦慮是台北不可以再回到過去那樣。

柯文哲說，當市長前2年，清理奇怪的東西花掉太多時間，一路算下來從雙子星、三創、大巨蛋還有北流北藝，實在太痛苦了，還有今天在講的中泰花園廣場，怎麼會沒有使用執照可以接水電、沒有產權可住人，這個情景已經50年，「你說我要罵誰？」

柯文哲表示，台北某個程度上已經被導正，至少沒有奇奇怪怪的事情，「我很怕在我卸任之後，如果不是黃珊珊，過去奇奇怪怪、複雜政商關係，烏煙瘴氣，公務員都不敢做事都會跑回來，所以當然很焦慮」。

至於Line@重啟，柯文哲說，都拖到最後一秒才讓Line上線，重啟費是4000，發文另計，「這幾年我有偷藏私房錢，我有版稅啊」。

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