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5G高速傳輸力助打擊犯罪！看警政單位如何結合AI智慧影像分析揪出可疑車輛

▲▼5G高速傳輸力助警政單位揪出可疑車輛。（圖／業者提供）

▲中華超高速5G網路結合AI智能科技，能在毫秒內辨認黑名單贓車。（圖／中華電信提供，下同）

科技中心／綜合報導

智慧安防是智慧城市治理的核心一環，透過中華電信行動即時影像服務，結合5G企業專網高速傳輸技術，能滿足提供執法單位將科技執法應用，快速拓展落實到城市與鄉村間的各個角落。以中華超高速5G網路結合AI智能科技，能在毫秒內辨認黑名單贓車，輔助一線員警達成線上立破，有效遏止犯罪與不法情事，以自動化科技偵防大幅增長警政執法效率。

▲▼5G高速傳輸力助警政單位揪出可疑車輛。（圖／業者提供）

中華電信的行動即時影像服務，提供全方位AI影像指揮管理平台，可因應各式串流影像來源，接收即時影像、GPS點位及AI辨識資訊，於儀表板上呈現影像來源狀態、點位座標資訊、AI即時辨識結果。當有事件發生會即時顯示通報，有利於勤務中心全局掌握巡邏現況並進行調度，達到即時指揮管理之綜效。可運用於警政人員日常巡邏、公安稽查、道路臨檢、特殊勤務等應用情境需求。且訴求可快速部署。無論街頭陳抗活動、臨檢站或前進指揮所等場域都能快速導入，輕鬆獲得數位科技的助力。

中華電信5G行動即時影像服務不僅以科技執法助攻警政執法單位。同時，中華電信行動即時影像服務也因應各類場景，整合多元行動拍攝終端，從穿戴式拍攝裝置、機動型高倍率攝影機或空拍無人機等設備都能支援搭配，諸如施工地點之工程施工會勘驗收、遠端監控等應用，都能快速滿足提供現場影像傳輸與事後歷史影像調度等的需求使用。結合中華電信5G企業專網技術，更能將第一線影像實況與後端AI智慧系統迅速結合，以穩定、高速且安全的行動網絡傳輸，讓多種AIoT的創新科技發揮無限可能。

▲▼5G高速傳輸力助警政單位揪出可疑車輛。（圖／業者提供）

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