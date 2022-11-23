全國身障停車位比例僅2.54%　藍委提案調增至5％「可多1.7萬車位」

▲立委陳以信23日召開「身權法修法 擴大保障身障者停車權」記者會。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信今（23日）與國內身障團體召開記者會，共同提出《身心障礙者權益保障法》（以下稱為《身權法》）第56條修正案，將國內公共場所的身心障礙者停車保留位，從現行的2％提高至5％，以擴大保障身障者的停車權益。

陳以信說明，年中他參加一場身障者慈善活動時，現場有位坐輪椅但自行駕車的身障者導遊黃女士，陳情現行國內公共場所身心障礙停車位嚴重數量不足，也經常被非身障人士違規佔用，對身障者很不公平。他隨即請也是身障者的國會助理黃筱智研究此議題。

陳以信指出，根據衛福部統計至去年底，領有身心障礙手冊或證明的國人約為120萬人，大約佔全國人口數的5%。但根據現行《身權法》第56條規定，國內公共停車場僅保留2％停車位給身心障礙者，在人口比例上明顯互不相稱。

陳以信說，他與國內身障團體討論後提出《身權法》修正案，將國內公共停車場保留給身心障礙者的停車位，比例提高到5％，希望確保身障者該有的停車權益。

陳以信國會助理黃筱智表示，根據交通部統計，目前國內公有停車場共計提供69萬1734個小型停車位，其中有1萬7564個身心障礙停車位，比例為2.54%，大致符合《身權法》第56條的要求。但若分析全國22縣市公有停車場時，發現仍有高雄市（1.94%）與彰化縣（1.63%）不符《身權法》2%的法定要求，而全國僅有新竹市（5.39%）的身障停車位可達到5%的修法目標，其他19縣市都亟待改進。

黃筱智強調，未來如果修法通過，全國可增加約1.7萬個身障停車位，將可造福更多身障駕駛者。

中華國際多元創能翻轉生命協會秘書長鄭自強以自身為身障朋友，又是自行開車的道路使用者與會表示，無論上下班或和家人朋友開車出門時，都需要使用身心障礙停車格，但往往在最需要停車時候，都會找不到提供身障的停車空間，經常因此敗興而歸。

鄭自強說，如果台灣是一個有愛的國度，就該為身障者多方考量，真正落實身障者開車出門無障礙的政策理念。

行無礙資源推廣協會理事扶漢民也表示，自己也是開車的輪椅使用者，許多協會會員反應遇到最多狀況，是往往停在身障者專用車位而下車的人，並非是真正的行動不便者，在告知這是專用車位時，停車者卻表示他開的是有證的車，這種名實不符的現象比比皆是。

因此，扶漢民呼籲應加強限制，唯有行動不便者自行開車時，或載有行動不便者時才能使用身障者專用停車位。