快訊／立委控隱匿打破國寶碗與青花瓷　故宮院長13：15記者會說明

▲針對摔破國寶爭議，下午13：15由院長親自開記者會說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國民黨立委陳以信28日表示，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。接著他又再爆料，故宮「摔破文物」事情不只一件，最近又摔破了明代青花瓷器，而這件瓷器比清代的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」還要更珍貴。針對摔破國寶爭議，故宮將於13：15召開記者會由院長親自說明。

陳以信表示，清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽，但去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將龍紋碗移出庫房的過程中不慎摔破，相關人員立即向吳密察報告，吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口。

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陳以信更爆料，「摔破文物」事情還不只一件。有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，這件瓷器比清代的瓷碗還要珍貴，結果吳密察與故宮高層又在故技重施，意圖瞞天過海，再用相同的手法隱匿證據、欺瞞長官欺瞞國人，「這樣的故宮院長不只失職、失格，更是欺騙國人、對不起國人。」「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

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