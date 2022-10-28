故宮打破文物不只一件！　陳以信加碼爆：明代青花瓷已被秘密處理

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳以信28日表示，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。接著他又再爆料，故宮「摔破文物」事情不只一件，有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了明代青花瓷器，而這件瓷器比清代的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」還要更珍貴，但實際名稱不得而知，已被故宮秘密處理。

▲國立故宮博物院院長吳密察。（圖／記者李毓康攝）



陳以信指出，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」打破。而這件被打破的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」是以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽。

根據「故宮OPEN DATA專區」網站資料顯示，遭打破的「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」高6.1公分、口徑11.6公分、底徑4.8公分，文物圖檔編號為K1B003009N000000000PAB。外觀為「均侈口窄唇，深壁，矮圈足。外面彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面樸素無紋飾。嬌黃釉，花紋加填綠彩。」底均有青花書「大明弘治年製」六楷字款，外加雙圈。

陳以信痛批，這樣一件國家珍寶被故宮人員打破了，且在事發之後故宮高層打算瞞天過海，想將這件國家級醜聞掩蓋過去，「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

▼嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖／取自國立故宮博物院官網，下同）

