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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

故宮打破文物不只一件！　陳以信加碼爆：明代青花瓷已被秘密處理

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳以信28日表示，去年二月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事。接著他又再爆料，故宮「摔破文物」事情不只一件，有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了明代青花瓷器，而這件瓷器比清代的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」還要更珍貴，但實際名稱不得而知，已被故宮秘密處理。

▲▼立法院教育及文化委員會邀請國立故宮博物院院長吳密察列席報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國立故宮博物院院長吳密察。（圖／記者李毓康攝）

陳以信指出，去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」打破。而這件被打破的「嬌黃釉綠彩龍紋碗」是以嬌黃釉為底，再以綠彩雕刻出雙龍搶珠的精緻陶瓷碗，非常美麗珍貴，珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽。

根據「故宮OPEN DATA專區」網站資料顯示，遭打破的「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋碗」高6.1公分、口徑11.6公分、底徑4.8公分，文物圖檔編號為K1B003009N000000000PAB。外觀為「均侈口窄唇，深壁，矮圈足。外面彫刻雙龍戲珠，隙地滿飾雲紋，內面樸素無紋飾。嬌黃釉，花紋加填綠彩。」底均有青花書「大明弘治年製」六楷字款，外加雙圈。

陳以信痛批，這樣一件國家珍寶被故宮人員打破了，且在事發之後故宮高層打算瞞天過海，想將這件國家級醜聞掩蓋過去，「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

▼嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖／取自國立故宮博物院官網，下同）

▲▼嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖／取自國立故宮博物院官網）

▲▼嬌黃釉綠彩龍紋碗。（圖／取自國立故宮博物院官網）

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