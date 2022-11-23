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買喜憨兒麵包「料也太多」　他見價格又驚：好划算！一眾也推爆

▲▼麵包店打烊後，都會將賣不掉的麵包直接倒掉？（圖／免費圖庫）

▲原PO買喜憨兒烘焙坊的麵包驚呆。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「那個料也太多，35塊，感覺很划算！」有網友在PTT的Gossiping板上表示，他到新竹的電腦賣場弄電腦，回程看到喜憨兒烘焙坊，就想著要買個麵包支持一下，結果一看驚呆，因為不管是肉鬆蔥麵包還是核桃蛋糕，上面的料都超多，而且價格也很划算，話題引發討論。

這位網友發文問卦「喜憨兒烘焙訪（應為坊）」，說他去新竹弄電腦，回程看到喜憨兒烘焙坊，就想買個麵包支持一下，先是挑了一個爸爸愛吃的肉鬆蔥麵包，「我看一下，那個料也太多，35塊，感覺很划算，立馬就拿一個。」

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接著，原PO又選了一片核桃蛋糕，「也是一片35還多少，我看那個料好多」，還可惜只有賣單片，不然想買一整顆回家。他還說，店裡麵包種類其實不多，「可能我剛好到的是餐廳吧？看到裡面也蠻多人在用餐，回家看一下餐點也還不錯、也不會太貴，感覺有時間可以帶家人去吃。」

看到貼文後，就有人馬上認出原PO去哪一間，直讚「那一家很不錯啊！」說他在新竹時很愛去用餐，當時還有自助沙拉吧、明治冰淇淋可以吃，而且一份義大利麵不到300塊錢，「我都夾一大堆白蝦，補充優質蛋白質，自助沙拉吧的料都很不錯，價格便宜又實惠，想到就會去吃一下。」

話題吸引網友討論，「記得喜憨兒對於類似機械化的固定動作比較容易記得起來，所以餐廳部分工作，或烘焙這類的固定步驟，他們是比較容易上手」、「份量意外大，之前吃過也是覺得不錯」、「經過支持一下，料多實在」、「喜憨兒麵包好吃，可惜店面現場不賣長條蛋糕。」

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