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學生爸半夜傳訊「穿上次那套」！家教女大生見「火辣戰袍」嚇壞

▲▼有一名安卓使用者跳槽蘋果手機，「一項」功能讓他無法習慣。（圖／免費圖庫）

▲學生爸半夜傳一張蕾絲性感內衣照。（示意圖／Unplash）

圖文／CTWANT

「大家在找家教工作時，真的要好好保護自己。」一名女網友透露，自己從事家教工作，日前突然收到過去學生家長傳來的訊息，點開一看竟然是性感戰袍的照片，對方還說「XX老師，明天上課嗎？襯衫裡面一樣穿上次那套喔！」由於名字不同，她猜想該位爸爸應該是傳錯訊息，忍不住驚呼「原來是另一位老師的額外收入」。

原PO在網路論壇Dcard發文，「前幾天，半夜在滑手機時，滑到一半，突然跳出一則line的訊息『XX老師，明天…』，是我之前家教學生的爸爸傳來的訊息，當時我一臉疑惑，但因為名字也不是我，想說應該是傳錯了，準備跟他說他傳錯人」，誰知一點開對話，就看到性感內衣的照片，對方還說「襯衫裡面一樣穿上次那套喔！」

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女網友提到，自己還在震驚之餘，對方就收回了訊息，並解釋「抱歉，我傳錯了」。原PO表示，「原來是另一位老師的額外收入啊？截圖留下證據後，就趕快封鎖了…真的感謝半夜給我上一堂震撼課，也幸好因為這個爸爸當初的要求太不合理，而離開這個學生，不然有可能我也會遭受魔爪，原來這種事真的存在。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「你誤會了！那是他跟他老婆角色扮演啦！情趣情趣」、「我看男同學都找不到家教，女同學一次兼三個，竹科爸爸真的很嚴格」、「真羨慕有這種家教老師可以上課」、「見證婚外情，那男的家人好可憐」、「這個爸爸好噁，有家室還這樣」、「幫高調，太噁惹，都結婚還亂搞」。

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