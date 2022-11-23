台中桶屍案「金錢豹女」涉犯這3案是關鍵　檢掌握新事證

▲蔡女遭羈押禁見，檢方認定蔡女除了殺人、遺棄屍體外，還有竊盜、偽造私文書以及詐欺得利未遂，是偵辦中掌握的新事證，不排除是事發關鍵。（圖／記者白珈陽攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市神岡桶屍案重大進展！死者前女友蔡女昨（22）晚遭聲押禁見獲准。檢方表示，22日上午拘提蔡女到案，訊後認定其涉犯殺人、遺棄屍體等罪嫌重大，其中還有竊盜、偽造私文書、詐欺得利未遂等，檢警證實是掌握到的新事證，不排除就是事發關鍵、糾紛起因，有望成為案情關鍵突破口。

檢方表示，昨日是繼蔡女請回後首次拘提她到案，目前仍朝有共犯方向追查，也認定蔡女有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞。

回顧案情，發現命案第一現場的林男租下A、B兩間相連廠房，其中A廠房透過仲介再出租給一名約30多歲蔡女，自己留下B廠房使用，但蔡女租下工廠後2年來都沒有繳交租金。林男帶著員工前往A工廠整理時，突有惡臭味撲鼻而來，赫然發現惡臭來源為填滿水泥的桶子，一群人合力推倒水泥桶後，水泥碎裂，並露出一隻左手臂，才嚇得趕緊報案讓案件曝光。

蔡女與死者陳男疑似有金錢糾紛，案發後見到警方上門時嚇了一跳，被帶回警局後始終沉默以對，也相當冷靜，沒有驚慌失措，似乎已預想這樣的場景出現，連警方都感到訝異。

檢方在10月27日訊問蔡女後列為被告，諭知請回，限制出境、出海，昨(22日)再度找蔡女到案，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體且嫌疑重大，晚間8點多向法院聲請羈押禁見獲准。