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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「就是要監督你」婦帶亡夫遺照聽政見會！　候選人控對手教唆鬧場

▲彰化大村鄉賴志銘到地檢按鈴控告。（圖／民眾提供 記者唐詠絮攝）

▲游女捧亡夫遺照出現在大村公所公辦政見發表會。（圖／ 記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉2天，大村鄉長選情激烈，昨天公所舉行「公辦政見發表會」，1名游姓女子手捧亡夫遺照進場坐在第一排，先後聆聽台上候選人許美珍及賴志銘的政見，賴認為游女已嚴重干擾到他發言與情緒，今天在律師陪同下前往地檢按鈴控告對手許美珍之夫、現任鄉長游盛，違反選罷法意圖使人不當選及誹謗等，而游女今天也出面說明始末。

▲彰化大村鄉賴志銘到地檢按鈴控告。（圖／民眾提供 記者唐詠絮攝）

▲游女捧亡夫遺照坐在大村鄉公所公辦政見發表會第一排。（圖／民眾提供）

賴志銘表示，游小姐在選前頻頻爆料其亡夫生前與自己合夥事業的事，但當初若有糾紛或是涉及侵占，為何不在23年前就前往法院控告，而游盛竟在23年後，只因為自己要出來選鄉長，就不斷地利用fb、LINE等通訊軟體四處散佈，還讓游女在其妻許美珍競選造勢場合上下跪拜哭。

▲彰化大村鄉賴志銘到地檢按鈴控告。（圖／民眾提供 記者唐詠絮攝）

▲鄉長候選人賴志銘與支持鄉親前往地檢按鈴申告。

賴志銘指出，今游盛今竟然還在公辦政見發表會上，蓄意帶游小姐坐在前排，要完全影響自己的政見發表，讓候選人難堪並以達到欺騙選民的惡劣行徑，他質疑「怎可利用公辦政見發表會之神聖場合，干擾候選人能自由地發表政見」？

游小姐今天捧著亡夫的照片出面，並表示，亡夫1994年拿出150萬與賴志銘一起合夥做生意，公司有賺錢都沒有分利潤，只有領薪水，賴的債務都沒有交待清楚，遲遲不肯對帳，長期都在跟他追討這筆債務，而自己丈夫當年過世時，賴也有到現場捻香，還說「會給交代」，這就是一件很簡單的事，「把錢還給我們就好了啊」。

▲彰化大村鄉賴志銘到地檢按鈴控告。（圖／民眾提供 記者唐詠絮攝）

▲鄉長候選人賴志銘與支持鄉親前往地檢按鈴申告。

游小姐說，亡夫生前很熱愛政治，自己又是大村鄉女兒，也想了解候選人的政見，昨天才帶著丈夫遺照去聽政見發表會，公所也沒有驅離，我只是靜靜的台下聽，「人在做天在看」、「我心中無愧」。

游盛指出，當天游小姐在造勢場只是陳情，有雙方談話錄音、也有債主出面，證據都很明顯，況且游小姐拿亡夫遺照並沒有違反《選罷法》，賴志銘的指控是子虛烏有憑空捏造。

▲彰化大村鄉賴志銘到地檢按鈴控告。（圖／民眾提供 記者唐詠絮攝）

而大村鄉公所選務中心主任蘇文火表示，昨天公辦政見發表會進行尚且平順，根據彰化縣選舉委員會辦理公辦政見發表相關規定，在場喧鬧者，攜帶武器不得入場、有不正當行為不服制止者，游女手提黑色帆布袋入場，游女拿出亡夫遺照，並沒有違反相關規定，一切都很和順進行，游女也沒有喧鬧，而賴志銘當場也沒有表達抗議。

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