快訊／台中桶屍大進展！最淡定「金錢豹紅牌」女友　遭收押禁見

▲台中桶屍案，死者前女友遭檢方聲押禁見。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅、劉人豪／台中報導



台中市神岡一處工廠10月26日驚傳駭人桶屍案，一名身分不明男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍。經解剖鑑定後，確定死者為2019年失蹤的陳姓男子，台中地檢署昨(22日)早上再度找陳男前女友蔡女到案，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體且嫌疑重大，晚間8點多向法院聲請羈押禁見獲准。

回顧案情，發現命案第一現場的林男租下A、B兩間相連廠房，其中A廠房透過仲介再出租給一名約30多歲蔡女，自己留下B廠房使用，但蔡女租下工廠後2年來都沒有繳交租金。

▲警方將裝有男性遺體桶子(紅圈處)運往殯儀館。（圖／記者許權毅攝）

林男帶著員工前往A工廠整理時，突有惡臭味撲鼻而來，赫然發現惡臭來源為填滿水泥的桶子，一群人合力推倒水泥桶後，水泥碎裂，並露出一隻左手臂，才嚇得趕緊報案讓案件曝光。

據悉，蔡女為金錢豹旗下一家酒店紅牌小姐，至少待過2家不同理容KTV，店裡花名叫「佳佳」，外表清純，脾氣不太好，擅長作菜，常帶酒客回家煮飯一起吃，拉近和客人距離，也抓住客人的胃，更能營造幸福氛圍，這點不但老司機愛吃這味，連公司裡其他酒店小姐也覺得實在是高招。

蔡女與陳男疑似有金錢糾紛，案發後見到警方上門時嚇了一跳，被帶回警局後始終沉默以對，也相當冷靜，沒有驚慌失措，似乎已預想這樣的場景出現，連警方都感到訝異。

檢方在10月27日訊問蔡女後列為被告，諭知請回，限制出境、出海，昨(22日)再度找蔡女到案，認為她涉嫌殺人、遺棄屍體且嫌疑重大，晚間8點多向法院聲請羈押禁見獲准。