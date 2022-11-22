免費與女生行房捐精！ 日本「懷孕師」　自豪：幫了很多不孕症夫妻

文 ／鏡週刊

少子化已經是全球共通的問題，在日本尤其嚴峻，目前每年有約3萬2千個嬰兒是透過「生殖輔助醫療」而出生的，但正規治療的收費昂貴，療程也痛苦，並非每對不孕夫妻都能負擔的起，於是日本就興起一種稱為「懷孕師」的行業，除了傳統的無接觸捐精模式，受贈者也可以選擇直接進行性行為的捐精服務，一名懷孕師就自豪表示，已經親自提槍上陣幫助了至少4位女性懷孕，讓他感到相當自豪。

根據日媒《ABEMA》報導，日本許多夫妻深受不孕症困擾，當中有些是男方患無精子症，本身沒有精蟲，需要透過捐精試管才能和妻子擁有小孩，然而這樣的療程非常昂貴，讓許多想要小孩的夫妻卻步，轉而開始尋找當地男性捐贈者替代，便逐漸發展出一種名為「懷孕師」或是「懷孕屋」的新興服務。

「懷孕師」會免費提供精液助女性懷孕，受贈者可以選擇雙方不接觸的罐裝形式，若有宗教或是其他考量，也可以選擇名為「時間法」的捐精模式，在女方的危險期跟懷孕師發生性行為，一旦成功受孕後，彼此就不再有交集，懷孕師不得騷擾客戶也無需支付贍養費，可說是低配版的精子銀行。

31歲Kyouhei已從事懷孕師約一年，一開始是在社交平台遇到有NTR（戴綠帽）性癖的夫婦，對方委託他直接與妻子發生關係，沒想到一次就成功受孕，夫妻倆事後也非常感激，Kyouhei就此打開新大門，開啟了「懷孕師」生涯。

另一名自稱OM的懷孕師則透露，在2020年因為友人的委託而首次當起捐精者，後來陸續為12人捐精，當中7人是通過性行為自然受孕，委託者除了已婚婦女外，還有單親媽媽及女同志，都在他的幫助下順利如願懷孕。OM也坦承自己對「令女性懷孕」這個事實感到興奮，甚至表示：「如果現在還是一夫多妻制，一定會不斷製造小孩。」

雖然所謂的懷孕師確實讓一些人圓了當父母的夢，不過日本網友還是無法接受這樣非正規醫療的捐精行為，直批「價值觀扭曲」「為自己想做愛又不想負責找藉口」「以後要怎麼跟小孩說？」「患無精症已經很可憐了，還要戴綠帽養小孩」；但也有人認為，成年人可以為自己的選擇負責就好。



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