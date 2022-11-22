徐巧芯約戰高嘉瑜唱「三天三夜」！　全網嗨翻：放過我們吧

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯21日參加國民黨台南市長候選人謝龍介造勢晚會，在舞台上唱跳藝人王心凌的「愛你」，被網友點名與民進黨立委高嘉瑜兩人PK唱歌。對此，高嘉瑜回應，徐巧芯唱得不好，自己看幾秒就關掉，並建議徐改走「鄧麗君路線」；而徐巧芯稍早則透過臉書喊話，要挑戰就要挑戰最嗨的「三天三夜」，歡迎她隨時約戰。

▲高嘉瑜、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜、徐巧芯）



徐巧芯21日晚間赴台南參加謝龍介的募款餐會，會中她身穿學生制服與黑色絲襪，唱跳藝人王心凌的名曲「愛你」，不僅將歌詞改為「謝龍介票多一點」，更高喊「我是美少女戰士，代替月亮來懲罰民進黨」。事後，有網友點名徐巧芯應與政治界高歌始祖高嘉瑜PK唱歌、一較高下。

提及唱歌，高嘉瑜今日到台南，陪同民進黨台南市議員候選人蔡筱薇掃街時，也在市場內獻唱藝人李千娜的〈心花開〉。高嘉瑜受訪時表示，現在大家都在學她唱歌，但她才是開山始祖，外界對她的歌藝非常肯定，徐巧芯唱跳只能說勇氣可嘉，「徐巧芯跟我比起來還差一點，音色音準還不如我。」

高嘉瑜補充，王心凌是她那個年代的美少女必備歌曲，徐巧芯比較年輕，唱這年代的歌味道不夠，沒有青春少女時代感覺，「我看幾秒就關掉，感覺不是很好聽，很多人點名我要我跟她PK，但我一看就覺得沒看頭，而且徐巧芯要換歌路，鄧麗君比較適合她，松山鄧麗君。」

面對網友們的PK要求，徐巧芯稍早也透過臉書向高嘉瑜喊話，「關於高嘉瑜委員被問到要跟我PK唱跳的事，我覺得要挑戰就要挑戰最嗨的歌，唯一指定曲目『三天三夜』，歡迎隨時約戰！」，而高嘉瑜也在該貼文下方留言「來戰吧！」。

此貼文一出立刻引發網友們熱議，有網友留言表示，「兩位都準備要。。。意圖使人不當選???」、「好愛你們的互動哈哈哈」、「放過我們吧，我們只是一般老百姓」、「歌唱PK賽：國民黨代表徐巧芯、民進黨代表高嘉瑜、民眾黨代表柯文哲，期待ing」。