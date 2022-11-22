台積電3奈米將到美國　羅智強：馬英九「護山」行動做得比蔡英文好

▲羅智強22日上午受訪。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

台積電創辦人張忠謀證實，台積電目前「最先進」的3奈米製程，未來在5奈米廠第一階段設立後，也將會到美國。 國民黨前台北市議員羅智強22日表示，馬政府對於護國神山（指台積電）所有「護山行動」，一定做得比總統蔡英文更好；羅也說，前總統馬英九在任時美中也有很多對抗，但馬就有能力說服兩強不把台灣推到戰略衝突前緣，把持了八年台海和平穩定。

羅智強22日上午被問到，台積電3奈米製程到美國，台灣優勢還在嗎？羅表示，顯然台積電受到美中角力影響，以台積電過去發展來看，最有利方式是把先進製程放在台灣，因為勞工環境、高科技人才、經濟產業鏈來看，台積電就是適合在台灣這塊土壤上，美國的勞工文化、企業環境不同於台灣，台積電一定會受到挑戰。



羅智強說，台積電移植美國對台灣是新的衝擊，希望民進黨好好守住護國神山，也能拿出一些行動面對這個挑戰。

媒體追問，馬政府執政會讓台積電去美國嗎？羅智強回應，「兩大之間確實難為小」，美中戰略競爭格局當然對台灣有很大影響，但台灣有時候可以變成一個「影響者」；前總統馬英九在任八年，美中也有很多對抗格局，但馬政府就有能力說服美中兩強，不把台灣推到戰略衝突前緣，所以把持了八年台海和平穩定，及最好的對美關係，顯然現在政府沒學到這門藝術。

羅智強也說，在這樣環境下，相信馬政府對於護國神山所有「護山行動」一定做得比蔡英文更好；馬政府那時候是更有戰略彈性、更有說服能力，不像現在蔡政府是被動者，被美中對抗框架推動，所以現在看到是有點束手無策。