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楊植斗選前四天登記結婚　石舫亘送「金鏟子」祝早生貴子

▲楊植斗、曹羽婷秀婚戒。（圖／記者宋良義攝）

▲楊植斗、曹羽婷秀婚戒。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選倒數4天，國民黨台北市議員候選人楊植斗今（22日）與女友曹羽婷到文山區戶政事務登記結婚，前總統馬英九、前台北市議員羅智強及台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘到場見證。楊植斗說，會快速做此決定，主要是他摔倒後，有一個人在醫院不眠不休照顧你，才知道什麼東西是最重要，也就因選舉結果未知，才讓這決定更有重要性，這代表不管選舉輸贏，未來一定是共患難。

▲馬英九、羅智強、石舫亘見證楊植斗登記結婚。（圖／記者蘇晏男攝）

▲馬英九、羅智強、石舫亘見證楊植斗、曹羽婷登記結婚。（圖／記者蘇晏男攝）

羅智強表示，楊植斗是他的辦公室法案主任，曹羽婷則是選服主任；曹2018年時第一個加入團隊，之後很長一段時間只有曹一名助理，是他的得力左右手，而楊則在預算、法案及對民進黨的監督上，與他走在最前線。

羅智強說，楊植斗、曹羽婷曾跟他說過有結婚計畫，但兩人因為選舉太忙，決定選後才要舉辦婚禮，但他則認為好事應早點讓大家知道，因此商量他們選前登記，選後辦婚禮，後來兩人也接納這建議。

對於馬英九跟石舫亘到場證婚，羅智強表達感謝；他指出他是馬英九子弟兵，楊則為他的子弟兵，所以某程度是「三代同台」，也希望這喜氣分享給蔣萬安，祝蔣高票當選。

馬英九祝福楊植斗跟曹羽婷百年好合、多生貴子，也盼楊順利當選。石舫亘則代表送上金棗、桂圓核桃，祝福兩人生活圓滿、事業步步高升，也贈予湧蓮寺的金鏟子，祝早生貴子。

對於候選人在選前倒數登記結婚，馬英九坦言，確實比較少見。至於有人說選情告急才靠婚姻當新聞，楊植斗表示，不是，而是真的時候到了，且不管選舉結果如何，一定會堅持下去、互相扶持。

▼石舫亘贈予金鏟子給楊植斗、曹羽婷。（圖／記者蘇晏男攝）

▼石舫亘贈予金產子給楊植斗。（圖／記者蘇晏男攝）

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