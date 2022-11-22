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百變朴敏英溫暖來台解碼最新秘戀　與一個男孩超搭

▲▼百變朴敏英溫暖來台解碼最新秘戀　與一個男孩超搭。（圖／業者提供）

圖、文／ONE BOY提供

國民品牌超人氣機能服飾霸主ONE BOY，每年持續研發升級衝鋒衣帶給全民最溫暖的保護，2022年ONE BOY把寒流變韓流，邀請擁有溫暖笑容的「金秘書」朴敏英首度跨足台灣擔任代言人，11月21日更來台舉行品牌發表會，與粉絲分享百變風格穿搭秘訣。

朴敏英：一穿就暖的ONE BOY衝鋒衣 用溫度擁抱你

韓劇女神朴敏英代表作一檔接一檔，在各種戲劇裡演出多采多姿的角色，不僅戲劇演出深受歡迎，戲裡戲外的百變風格穿搭更是讓「金秘書」帶貨力驚人，成為時尚品牌最愛合作的女星之一。此次受邀擔任創下百萬件銷售的ONE BOY衝鋒衣代言人，朴敏英也非常認可ONE BOY的最佳品質：舒適、好穿之外、顏色也非常漂亮。

喜愛藉由旅遊充實自己的朴敏英，IG經常是一張又一張的旅遊美照。ONE BOY創辦人顏瑋廷在今天的發表會上更送上冰島機票大禮，要讓朴敏英完成看極光的夢想。朴敏英表示冰島的日夜溫差極大，此次代言ONE BOY，拍攝形象照時試穿了兩件式設計的「All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣」，就對它愛不釋手因為一穿就暖，光是一件就擁有三種穿法，在氣候多變的冰島以及韓國都十分適合穿著。而且內外還有許多口袋，最適合這種戶外型旅遊裝配各種需要的小物，女款顏色更高達30色，隨意都好穿搭，光想挑出哪色出國就讓人太傷腦筋，因為全都想塞進行李箱。

▲▼百變朴敏英溫暖來台解碼最新秘戀　與一個男孩超搭。（圖／業者提供）

月水金火木土 日日穿搭風格百變，適應各種環境！

近期以《月水金火木土》韓劇受到矚目的朴敏英，在劇中展現萬事通的完美形象，讓粉絲看見朴敏英各種風貌。發表會現場主持人黃子佼也特別準備了496個問題解碼朴敏英，從穿搭技巧到工作、生活，無一不問。朴敏英提及曾經夢想成為設計師，因此對時尚充滿熱情，在穿搭上追求多樣化的搭配：「嘗試各式各樣的風格非常有趣。」更教導現場的ONE BOY會員與媒體們，如何搭配衝鋒衣穿出韓流時尚感。朴敏英表示：「ONE BOY並不只是舒適好穿，也非常修身，不會有機能外套的笨重感，甚至連超保暖的羽絨穿起來都很輕盈」。

此次朴敏英共推薦三款衝鋒衣，科技Clo+蓄熱防水機能禦寒衝鋒衣是ONE BOY衝鋒衣熱銷經典版型，內裡與帽子處採用北極絨材質，蓄熱值CLO相較於去年更加提升，多個機能口袋，2022年式在原有的貼心設計蓄熱保暖、防潑水、反光邊條之外，新增更多款式除了素色之外還擁有多款自帶藝術感的色彩設計，女款30色、男款25色，滿足大家質感穿搭的各種需要！

科技Clo+蓄熱防水機能禦寒羽絨棉衝鋒衣是2022推出的新機能輕量羽絨綿，SGS防潑水五級最高等級檢測，外層防風、防潑水；內裡使用蓬鬆柔軟的羽絨棉，內外達到完美平衡，蓄熱CLO值高達2.32，榮登今年最輕盈的衝鋒外套，使用壓縮袋收納可以為行李騰出更多空間收納戰利品 ! 是解封出國、日常露營、登山健走、聖誕出遊、過年走春的必備首選！

All in one全方位科技Clo+蓄熱防水三合一衝鋒衣，同樣也是SGS防潑水五級最高等級檢測，內層採姚粒絨與北極絨雙面刷毛，保暖值更高，也可配合天氣變化穿脫，一件外套三種穿法。外套內外共有八個口袋，除了防風保暖之外更具機能性！

▲▼百變朴敏英溫暖來台解碼最新秘戀　與一個男孩超搭。（圖／業者提供）

起身追愛，只為一個男孩

國民品牌ONE BOY服飾一路走來，不斷努力提升自己為國民提供優質服務與產品，是台灣「第一」且「唯一」一家取得全球SGS ICM核可商標服飾的產業，因此才能獲得韓國大勢演員的青睞。朴敏英透露不管路上有著怎樣的挑戰與寒冷風雨，她的個性會獨自忍受挺過、勇往直前，但台灣的民眾很幸福，因為只要穿上衝鋒衣，就能為你遮風擋雨、給你一個有溫度柔軟擁抱，所以她願意選擇這麼好的ONE BOY獻出她的追愛第一次。也希望所有的消費者，能有個暖心的冬日。

【全台形象櫃位一覽表】

▲▼百變朴敏英溫暖來台解碼最新秘戀　與一個男孩超搭。（圖／業者提供）

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