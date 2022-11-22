超烏龍！少年加入詐團當車手被當成年犯　警檢院全都沒發現

▲ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名劉姓少年在2020年間當詐騙集團車手落網被捕，他犯案時還要1個多月才滿18歲成年，沒想到警方、檢方和法院，竟然全都把他當成成年犯論處，一路都沒發現，他還被判刑1年1月，直到上訴高雄高分院後，法官才發現劉姓少年根本還沒成年，撤銷原判決，改判公訴不受理。

判決書指出，17歲的劉姓少年是在2020年6月間，透過莊姓等友人介紹加入蔡姓男子等人組成的詐騙集團，擔任領款車手，並於6月16日下午在高雄市鳳山區鳳松路郵局，涉嫌提領5萬元贓款轉交上手後，拿到2500元報酬。

鳳山分局循線逮捕劉姓少年及成年的黃姓和莊姓等3名車手，卻未發現劉姓少年還差1個多月才滿18歲，誤認他是成年犯，全案依詐欺取財罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，承辦檢察官也未注意他的年齡，起訴後移送地院審理。到了法院審理時，劉等3人均認罪，法官也沒查出劉未滿18歲，黃、莊各處徒刑1年10月，劉則被判徒刑1年1月，黃、莊均未上訴定讞，劉則認為量刑太重，上訴高雄高分院。

高分院法官閱卷時，核對劉年籍資料和犯罪時間發覺有異，因為劉姓少年是2002年7月25日出生，2020年6月犯罪時，還差1個多月才滿18歲，依規定應移送高雄少年家事法院處理，警方卻誤送地檢署並經法院判決，程序、判決均違法，因此還沒開庭調查，就撤銷一審判決，改判公訴不受理，仍可上訴。

不過，劉姓少年也不是因此就沒事，因為檢方收到判決書後，將依法改送高雄少年家事法院審理，劉仍要接受法律制裁。