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今10點開搶！虎航開航桃園－峴港「單程機票1299元」

▲▼虎航開航峴港。（圖／虎航）

▲虎航12/24起開航峴港。（圖／虎航）

記者李宜秦／台北報導

越南為東南亞新興的熱門旅遊國家，台灣虎航將於今年12月24日開航桃園-峴港航線，每周飛行2班，今（22）日上午10時至明（23）日晚間23時59分推出單程未稅1299元的開賣優惠價，搭乘日期為2022年12月24日起至2023年3月25日止，另曼谷廊曼、巴拉望(公主港)、長灘島等航線也有1099元起的票價優惠。

虎航表示，桃園-峴港航線開航初期，每周營運兩班，去程航班編號IT551，每周三、六的下午16:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT552，每周三、六的晚上19:40自峴港國際機場起飛。

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▲▼虎航開航峴港。（圖／虎航）

▲虎航峴港航線航班時刻表。（圖／虎航）

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2022年11月22日上午10:00起至2022年11月23日晚間23:59推出單程未稅NT$1,299起的開賣優惠價，搭乘日期為2022年12月24日起至2023年3月25日止。

為了歡慶增添越南新航點，桃園-曼谷廊曼、桃園-巴拉望(公主港)、桃園-長灘島等東南亞區域航線，也同步推出單程未稅NT$1,099起的票價優惠。

虎航表示，為了迎接解封後持續增長的旅客，台灣虎航也迎來第18批的客艙組員加入，本次報到的新進人員共計20位生力軍，自報到後便開始進行受訓。

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