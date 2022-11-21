▲打造基隆友善城市生活美學，謝國樑盼引進24小時人文書店。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

人文閱讀空間不足，一直是基隆市民覺得可惜的地方，每到假日基隆民眾總要往台北跑，國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，他將引進24小時書店，並搭配餐飲服務，創造屬於基隆市民的人文閱讀空間，也讓外縣市的民眾能多來基隆消費，打造不一樣的城市生活美學。

謝國樑表示，每座城市都有自己獨特的地方，所以他希望能夠為基隆打造更多更好的人文空間，並且規劃設計屬於紀錄自己獨特的風格，讓在地意象能夠融入，也讓外地旅客能夠更了解與認識基隆。

▲謝國樑盼引進24小時書店。（圖／謝國樑競選辦公室提供，下同）

謝國樑指出，他非常希望能夠將知名的書店品牌帶入基隆，基隆民眾一直缺少一些人文閱讀空間，過去雖然有誠品限定店，但並非長久駐點。所以他主張將政府部門現有的空間資源，透過品牌合作的方式，由品牌端主導設計、環境氛圍營造、舉辦活動，再由公部門進行運營維護，共同創造更多友善的人文空間。

謝國樑說，基隆的美食遠近馳名，未來希望引進24小時的人文書店，並提供餐飲服務，吸引市民閱讀消費，同時活絡地方經濟，把書香氣息引入基隆，打造一座具有生活美學的城市。

最後，謝國樑強調，基隆有許多非常有潛力可以發展的地方，相信自己上任後，一定能為基隆帶來更多不一樣的發展，不論是書店、藝文空間、表演活動，一定會讓基隆擁有更豐富的人文氣息。

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