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建設老董盜用公司資金炒股慘賠6253萬　判賠千萬+繳庫3百萬

▲桃園某公司老董，挪用自己公司的資金炒股，遭法院判刑。（圖／pixabay）

▲桃園某公司老董，挪用自己公司的資金炒股，遭法院判刑。（示意圖／pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

桃園麥姓建設公司老董見某上市公司股本小、成交量低、股價易於操縱，竟挪用公司的資金炒股，但卻慘賠6253萬，並持股超過百分之十成為大股東，遭該上市公司以大股東炒短線為由行使歸入權，麥董被法官判賠1024萬元，此外，刑事部分，還被依共同犯業務侵占罪，遭判刑2年，緩刑3年，還得向公庫支付3百萬。

麥董2019年8月見某上市公司股本小、成交量低、股價易於操縱，且該公司將在同年9月與知名集團旗下的子公司合併，他打算利用此合併案之利多消息，趁勢炒作該公司的股價牟利，於是找來自己公司的會計與特助，要求他們把公司資金調到指定帳戶，作為他炒股的資金。

麥董買賣153次該上市公司的股票，導致該公司初盤價每股34.5元，上漲至期末收盤價43元，不過麥董因買賣價差，再扣除手續費與證券交易稅後，反而虧損6253萬，此外，他還因持股百分之十，成為大股東，被該上市公司以大股東炒短線為由，請求行使歸入權。

麥董供稱，不知自己在買賣過程中已變成大股東，他未利用大股東的特殊地位或內線消息來進行股票短線交易，也沒有獲利，認為自己無任何獲有利益須歸於該上市公司。

民事部分，法官認為，歸入權的行使，性質上並非僅為填補公司損害，還含有懲罰的因素，用以嚇阻內部人或大股東從事短線交易，另外獲利是以股票最高賣價減去最低買價法來算，因此判麥董要賠1024萬餘元，可上訴。

刑事的部分，法官認為，麥董為圖私利，竟侵占自己公司資金用以炒作股價，但考量他沒有獲利，犯後坦承犯行，並已歸還挪用的資金，因此依共同犯業務侵占罪，判刑2年，緩刑3年，還得向公庫支付3百萬，可上訴。

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