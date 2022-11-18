「夜店阿嬤」慘了！　撿悠遊卡退月票買菸…失主氣炸不和解

▲段姓夜店阿嬤撿到悠遊卡後，到便利商店盜刷消費買菸。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松／台北報導

因為喜歡上夜店跳舞，被稱為「夜店阿嬤」的段姓婦人，日前拿著撿來的悠遊卡，跑去捷運站辦理月票退費，將儲值票款轉存到卡片內，半夜就帶著這張悠遊卡，到信義區夜店附近的超商買菸買飲料，總共花掉636元，失主報警後，段婦坦承犯行，希望獲得原諒但被失主拒絕，台北地院依判罰金5000元，得易服勞役。

68歲的段婦從年輕時就喜歡跳舞，自稱是「老頑童，1個星期去5天夜店」，但是她到夜店不喝酒，就是喝柳橙汁，因為很會帶動現場氣氛，夜店公關還幫她創設IG帳號，公開她熱舞畫面，吸引粉絲到夜店朝聖，《ETtoday新聞雲》記者曾採訪過她，她豪氣表示：「我就是喜歡跳舞，不喜歡文靜的歌，越high的我越喜歡」。

檢警調查，段婦是在5月3日晚上10點左右，在龍山寺捷運站對面的彩券行撿到1張悠遊卡，雖然卡裡面沒有餘額，但剛好失主前1天才儲值1323元的定期票，段婦到服務台辦理退票，因悠遊卡使用規定票款不能折現，全部轉存進卡內，段婦接在5月5日凌晨起，帶著這張悠遊卡跑到信義區便利商店等處刷卡消費。

失主發現悠遊卡遺失後報案，警方循線找到段婦，段婦坦承用悠遊卡到商店買菸買東西，且馬上把卡片還給失主，拜託失主原諒她一時犯錯，但失主不買帳，堅持提告，檢察官調查後，依侵占遺失物起訴段婦，法院判決段婦罰金5000元，可用1天折抵1千元的方式易服勞役，同時必須把盜刷的款項歸還失主。