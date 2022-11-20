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少點口水多點美學　全球金獎藝術家洪易力挺藍營女力

▲▼全球金獎藝術家洪易下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

▲▼全球金獎藝術家洪易（右1）下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

九合一選舉倒數6天，台中出生、剛獲得全球MUSECreativeAward謬思創意設計大獎金獎的藝術家洪易，20日到邱愛珊競總加油打氣，洪易提到，藝術文化存在生活的每一個細節，大到建築景觀，小到手機吊飾，因此他認同肯為藝術文化產業打拚的候選人進入市議會，讓美學素養成為生活的一部分，而不是充斥政治口水。

▲▼全球金獎藝術家洪易下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

邱愛珊競選辦公室日前發放洪易授權的「無尾熊」繪畫圖紙，讓小朋友拿回家著色後兌換色筆，短短幾天已經繳回2百多份，顯見小朋友都是愛畫畫的，只要給他們紙筆。洪易下午帶著幾個年輕藝術家黃柏維、張立曄、梁月，特地來看看后豐孩子的作品，也來為好朋友邱愛珊加油打氣。

▲▼全球金獎藝術家洪易下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

邱愛珊表示，自己是個媽媽，總是希望讓孩子多一點才藝，例如繪畫、音樂、書法等等，她發現，喜歡畫畫的孩子在理解力和表達力方面，是很有幫助，而美學教育更是影響價值判斷的關鍵，在國際藝術文化領域中，洪易老師已成為台灣揚名國際的重要途徑之一，但這一條路未來更需要政府和民間共同努力，她希望有機會進入市議會，一定在文化領域上為專心投入的藝術家們打拚。

▲▼全球金獎藝術家洪易下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

洪易和其他年輕的藝術家當場在邱愛珊的海報上簽名，並即興創作，令在場者嘆為觀止。

▲▼全球金獎藝術家洪易下午到邱愛珊競總表達力挺，肯定邱為藝術文化產業的努力。（圖／邱愛珊競總提供，下同）

洪易，1970年生於台灣台中，2000年獲選為「20號倉庫—鐵道藝術網絡台中站」駐站藝術家。他的雕塑作品經常使用紅黃藍綠等強烈的原色，流暢的線條、繽紛大膽的色彩、充滿活力的快樂感以及敘述式構圖，是洪易作品的特定標誌，件品曾多次在台、中、美、日、韓等國參展，自發性及原生性的作品風格深具獨特的視覺意象，希望能喚回人們對於單純事物的感動。

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