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大陸 大陸焦點 特派現場

陸仍堅持「動態清零」　新華社發文：優化措施「不是放鬆防控」

▲江蘇鹽城,防疫,高速。（圖／CFP）

▲陸官方強調防控沒有放鬆，而是優化。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸先前公布「進一步優化防控工作的二十條措施」，被認為是放寬防疫措施的訊號。不過，大陸官媒《新華社》19日卻以「既要整治層層加碼，也要防止放鬆防控」為標題發文，強調要堅定不移貫徹「動態清零」方針，並防止以「優化措施」為名放鬆防控要求。

文章開頭首先指出，面對依然複雜嚴峻的疫情防控形勢，只有堅持完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，科學精準做好疫情防控各項工作，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

▲新疆方艙,北京防疫,動態清零。（圖／CFP）

文章中提到，做好疫情防控工作，關鍵是科學精準、紮實推進，既要堅決整治「層層加碼」「一刀切」等問題，也要防止以優化措施為名放鬆防控要求，要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，嚴格執行國家統一的防控政策。

文章中指出，必須深刻認識到，優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、躺平，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點，堅持既定的防控策略和方針，進一步提升防控的科學性、精準性，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

▲河南,防疫,鄭州,消毒。（圖／CFP）

文章中強調，做好疫情防控工作，要堅決摒棄不負責任的態度，堅決防止打著優化防控的旗號搞撒手不管、「一放了之」，不斷築牢疫情防控防線，「疫情尚未遠去，防控不能鬆懈。必須堅持穩字當頭，堅持底線思維，強化責任擔當，切實把該管住的重點風險管住，把必要的防疫舉措抓實抓細，以紮實有效的防控工作應對疫情變化的不確定性，堅決守住不發生規模性疫情的底線，為經濟社會發展提供堅實保障和良好條件。」

文章的最後還提到，「堅持就是勝利，堅持必定勝利。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，保持戰略定力，堅定必勝信心，慎終如始抓實抓細疫情防控各項工作，我們一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰，奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。」

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