補習班當後宮！狼師猥褻3男童「近性交」　毫無悔意上訴判更重

▲台中一連姓補教師任職期間猥褻男學童，被重判7年6月。（示意圖，與當事人無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

連姓男子在美語補習班，同時也在租屋處擔任小學數學家教，卻多次猥褻學童。有6名男學生跳出來指控，連男不僅在補習班會亂摸他們身體，還經常趁在租屋處補習時，把他們叫進小房間猥褻，檢方調查連男3年來犯案136次，依照強制猥褻罪起訴。一審最後只認定3被害人共6案成立，判處連男4年6個月，二審認為，連男部分犯行已近乎強制性交，又毫無慚愧自責之意，依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，加重改判7年6月，全案還可上訴。

判決指出，連男在美語補習班擔任數學老師，也同時在租屋處教國小生數學，卻從2020年2月起在教學期間多次猥褻男學童。

有6名學生指控，連男會在補習班亂摸他們身體，又在租屋處教學時，多次將學生通通叫進臥室，叫他們脫光褲子、輪流摸他們下體，其中一位學生甚至從小二被摸到小五。

其中2名學童指控，連男會帶他到一中街遊玩，晚上回到連男住處時，連男會以幫他洗澡為由，撫摸他下體，並在晚上睡覺時再猥褻一次。被強迫洗澡的一名男童也指控，他小學三年級就到連男任職的補習班上課，連男會摸他胸部和下體，大家都會看到，小四時他到連男家補習，連男會叫他們都脫掉褲子，摸他們下體，他看到連男對另一位同學做一些「生小孩會做的動作」，讓那位同學屁股很痛。

檢方認定，連男3年來犯案多達136次，不過台中地院認為，僅靠受害學生片面指控，難以認定連男有罪，最終僅3被害人共6案成立，一審處連男4年6個月。

全案上訴後，二審法官認為，連男部分犯行已近乎強制性交，對學生造成身心傷害，性觀念也因此遭嚴重扭曲，且3位學生皆表示不能原諒連男，希望能從重量刑，審酌連男犯後始終卸責，毫無慚愧自責之意，且未能和被害人和解，依對未滿14歲之男子犯強制猥褻罪，重判7年6月。