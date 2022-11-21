世足賽「五大魔咒」難撼動？厄瓜多首戰擊敗卡達　比利烏鴉嘴成焦點

▲2022世界盃，地主國卡達開幕賽對戰厄瓜多，以2:0落敗。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年世界盃足球賽昨（20）日在中東國家卡達盛大開踢，今年各國好手們仍得面臨世足賽「五大魔咒」的考驗，面對體育賽事上多變的緊張局勢，主辦國首戰不敗、冠軍不出歐洲與南美、比利魔咒等流傳已久的定律是否能繼續流傳不被打破？然而，身為主辦國的卡達慘敗給厄瓜多。

＊地主國「首戰不敗」

過去世足賽21屆以來，便流傳著難以被撼動的「五大魔咒」傳說。不過，被外界認為足球實力不強、史上最弱地主國的卡達卻意外地被輕易撼動，以0比2的成績敗給了厄瓜多，成為第一個開幕賽輸球的東道主，以至於下半場開始時，支持卡達隊的球迷們紛紛離場，觀眾席出現數千個空蕩蕩的座位。

儘管先前有媒體爆料，卡達以710萬美元價碼賄賂厄瓜多的球員，希望賽局能朝向厄瓜多開幕時以0比1敗給卡達的方向發展；不過，如今卡達卻以0比2慘敗給厄瓜多，且卡達官方尚未針對上述謠傳做出回應。

＊只有歐洲、南美國家才能奪冠？

細數從過去以來的歷屆世足賽，巴西5度奪冠，德國、義大利4度奪冠，另外2個南美國家阿根廷與烏拉圭也曾各2度奪冠，法國也曾2度奪冠，至於英格蘭、西班牙也曾各奪冠一次。

以上的成績顯示，來自亞洲、非洲、大洋洲、北美洲與中美洲的國家未曾奪過冠軍，今年是否能獲改寫歷史的機會？

▲20世紀巴西足球明星比利在世足賽的冠軍預言經常失準，被譏為「烏鴉嘴」。（圖／達志影像／美聯社）

＊比利「反指標」傳奇魔咒

巴西已退役的著名足球員比利（Pelé）堪稱是上個最偉大的體育明星之一，甚至被國際足總（FIFA）授予「球王」（The King of football）稱號，然而本該是洞悉足球趨勢的他，每次對於世足賽與歐洲足球錦標賽冠軍預言的準確率卻出乎意料的低，其實他的烏鴉嘴從1990年世足賽後便開始發威。

1994年，比利極為看好哥倫比亞隊，認為是A組內最有奪冠希望的強大隊伍，哥倫比亞在練球時，陰暗的天氣突然轉晴，球隊人員甚至認為是神蹟，豈料哥倫比亞首戰以1比3敗給羅馬尼亞，之後又以1比2敗給美國，當時後衛埃斯科巴（Andrés Escobar）失誤造成烏龍球，而他回國後便在酒吧慘遭槍殺。

1998年，比利誇讚勞爾（Raúl）是最佳足球員、認為西班牙有機會奪冠，結果西班牙首戰2比3敗給奈及利亞，之後又以0比0被巴拉圭逼和，分組賽慘遭淘汰出局。

另外，2002年比利預測世足四強為法國、阿根廷、義大利、英格蘭，結果預測全數槓龜，四強分別是巴西、德國、土耳其、南韓。

值得一提的是，比利今年再度預測祖國巴西隊能奪下本屆世足賽冠軍。

▲厄瓜多在首場比賽擊敗地主國卡達。（圖／達志影像／美聯社）

＊已經超過60年未曾出現衛冕紀錄

回顧過去世足賽的歷史，除了1938年義大利、1962年巴西締造二連霸的衛冕紀錄，之後就不曾再出現有國家奪下二連霸，距離上次衛冕也已經是一甲子以前。

＊金足先生無緣奪冠

1991年，國際足總開始頒發世界足球先生獎項，不過每一屆得主的所屬球隊卻未曾在征戰世界盃時奪冠，即便該獎項2010年與歐洲金球獎合併為「FIFA金球獎」、之後再改稱「FIFA最佳男子球員獎」，仍是難以打破魔咒，2010年的阿根廷隊梅西、2006年巴西隊羅納迪諾、2002年葡萄牙隊的菲戈都無緣奪冠。

如今，去年再度獲獎的梅西是否能打破魔咒？

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