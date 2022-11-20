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22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲根據《憲法》，人民有依法律服兵役義務。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市一名林姓男子為躲兵單，22歲就飛去美國，在國外一待就是15年，被法官依妨害役男徵兵處理罪，處4月徒刑、可易科罰金。而林男如今已37歲，也達到「除役年齡」，即使回國也不用當兵了。

判決指出，林男為民國74年次的役齡男子，竟意圖避免徵兵處理，於96年1月13日經核准出境，隨後即滯留國外，經區公所於105年11月3日催告返國，再於107年11月5日通知返國接受徵兵檢查，但仍未返國。

▼林男如今37歲，即使回國也不用當兵了。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

林男辯稱，是因在美國照顧家庭，導致無法返國接受徵兵檢查。法官審酌，被告明知役齡男子皆有服兵役義務，竟於核准出境後，滯留國外而未如期返國接受徵兵處理，經役政單位催告後仍未置理，破壞兵役制度公平性。

法官認為，林男妨害役政機關對於兵役事務的有效管理，以及徵兵順暢，損及潛在國防動員兵力，惟念被告無犯罪紀錄，因此依犯《妨害兵役治罪條例》第3條第7款妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。

根據國防部後備指揮部公告，義務役士兵、補充兵除役年齡為36歲；而林男今年已37歲，即使回國也不用當兵了。

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