臺鐵「藍皮解憂號」車廂看展　水保局推12條順遊路線

▲農委會水保局在「藍色解憂號」車廂內行動策展，提供順遊景點。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

臺鐵「藍皮解憂號」觀光列車去年復駛後，就吸引許多鐵道迷前往體驗，也為台東到屏東間掀起一波鐵道旅遊熱潮，農委會水土保持局即日起在車廂內推出「優遊農村」行動策展，將屏東和台東優質的農村體驗及好物，推薦給列車上的乘客，提供搭藍皮解憂號優遊農村的12種精彩玩法。

為推廣沿線的農遊體驗，吸引遊客走訪農村，水保局在「藍皮解憂號」列車上安排4趟次的策展活動，將沿途的農遊體驗與人文特色集結展示於策展車廂，期盼透過12項主題體驗介紹及7組精緻特色商品展示，引領乘客看見農村之美。

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水保局副局長林長立表示，「藍皮解憂號」是臺鐵唯一的古董級列車，緩行於屏東與臺東之間，刻畫出最美的南迴微笑曲線，也行駛出老派日常的新潮主張，如再搭配遊覽沿線周邊的農村，就是最精彩的鐵道旅遊路線。

水保局建議遊客，往屏東方向，可規劃順遊屏東內埔鄉的荊隘185食農趣、枋寮鄉的龍膽石斑魚村、滿州鄉的的欖仁溪生態等；若往台東方向，可體驗卑南鄉的梨迦初走之旅、鹿野鄉的紅烏龍茶文化、東河鄉都蘭部落的製皂幸福、成功鎮的海味人生等行程。更多優遊農村特色遊程與活動，可上「農村好讚」臉書粉絲專頁或「農村風情網」查詢。