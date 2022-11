英國情報：俄羅斯發行史上最大規模「單日債券」　籌措國防經費

▲英國情報顯示,俄羅斯發行史上最大規模「單日債券」籌措國防經費。(圖/翻攝自@DefenceHQ)

記者林彥臣/綜合報導

英國國防部情報顯示,俄羅斯發行了歷史上最大規模的單日債券,藉此籌措國防經費,總共籌集相當於136億美元(約新台幣4233億)的資金,這表明俄羅斯財政部認為,當前的情況相對有利,但預計明年的財政環境,會越來越不穩定。

根據英國媒體天空新聞(Sky news)報導,發債是政府和企業透過向外部投資人出售債券,來籌集資金的一種方式,投資人定期賺取投資金額的利息作為回報。

英國國防部解釋,在關於烏克蘭戰爭的最新情報更新中,這對俄羅斯很重要,因為發債是「維持國防開支的關鍵機制」。

