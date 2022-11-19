英國情報：俄羅斯發行史上最大規模「單日債券」　籌措國防經費

▲英國情報顯示，俄羅斯發行史上最大規模「單日債券」籌措國防經費。（圖／翻攝自@DefenceHQ）

記者林彥臣／綜合報導

英國國防部情報顯示，俄羅斯發行了歷史上最大規模的單日債券，藉此籌措國防經費，總共籌集相當於136億美元（約新台幣4233億）的資金，這表明俄羅斯財政部認為，當前的情況相對有利，但預計明年的財政環境，會越來越不穩定。

根據英國媒體天空新聞（Sky news）報導，發債是政府和企業透過向外部投資人出售債券，來籌集資金的一種方式，投資人定期賺取投資金額的利息作為回報。

英國國防部解釋，在關於烏克蘭戰爭的最新情報更新中，這對俄羅斯很重要，因為發債是「維持國防開支的關鍵機制」。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 November 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/Q0kqdha4pT — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 19, 2022

英國國防部指出，自入侵烏克蘭以來，這一數字顯著增加，莫斯科明年將在其宣布的國防預算中增加40%的支出，「在不確定時期發債的成本很高」。

英國國防部認為，這次發債規模很可能表明，俄羅斯財政部認為當前情況相對有利，但預計明年的財政環境將越來越不確定。

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