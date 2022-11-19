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OL請病假3天「竟害公司倒閉！」　前東家提告求償47萬

OL請病假3天「竟害公司倒閉」　遭前東家反告求償47萬

▲中國一家教育培訓公司聲稱，因女員工請病假3天而倒閉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）


文／鏡週刊

到底是怎樣的公司能因一名員工請病假3天就倒閉呢？中國一名在教育培訓公司任職的薛姓女員工，因為工作負擔過大，就診後請了3天病假，沒想到卻被公司認定曠職遭到開除，甚至稱因為薛女休假導致無法繼續經營，要求她賠償11萬人民幣（約新台幣47萬），讓中國網友全都看傻了。

綜合中國媒體報導，江蘇這名24歲的薛姓女員工表示，自己因長期加班造成身體不堪負荷，在醫師建議下休養一周，她便在7月中出示就診證明請了3天病假。結果事後公司卻認定薛女曠工，馬上將她開除且不願支付當月薪水。

薛女無奈之下只好向官方申訴，勝訴後公司必須償還欠薪與非法解雇的賠償金，離譜的是公司為了不給錢，竟向工商局申請註銷公司，並以薛女裝病曠工為由，向她求償47萬元的營業損失，理由居然是薛女請假3天期間造成學員大量流失，害公司無法營運下去。

目前薛女仍未獲得前東家任何一毛賠償，中國網友也直呼太扯，認為薛女肯定是被壓榨，建議她應該自己出來創業。


【點擊看完整全文】

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