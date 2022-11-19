啃老男刀刺癌父胸「傷口深13cm」奪命　患思覺失調症二審仍判16年

▲鄭男胞姊（左1）於事發後配合檢察官調查，神情哀戚。（圖／記者白珈陽攝）

記者劉人豪／台中報導

台中市烏日區38歲鄧姓男子，失業在家十年，2021年11月1日傍晚，在住處持刀猛刺60多歲癌末父親，鄧男胞姊返家後發現父親倒臥客廳血泊中，趕緊將其送醫，仍不幸宣告不治。台中地院一審依家暴殺人罪判鄧男16年，鄧男上訴稱現場沒有目擊證人，且患有妄想型思覺失調症長期接受治療，要求減刑，二審時法院不採信，維持判刑16年。可上訴。

警方調查，鄧嫌和姊姊、父親同住，姊姊外出工作養家，癌末父親則由鄧嫌在家照顧，事發當天日下午5點多，鄧嫌不知何故突然大暴走，持刀猛砍父親胸口，造成父親全身多處刀傷，倒臥在血泊中，鄧嫌嚇得騎機車逃逸，直到下班回家的姊姊見狀，趕緊將父親送醫並報警，但仍宣告不治。

警方根據鄧嫌留在家裡的外套和手套上沾有死者血跡，懷疑他涉有重嫌，於是根據機車路線，調閱路口監視器，在南區一家商店前發現機車，經埋伏至隔天清晨4點，鄧嫌一出現，立即上前逮人，鄧偵訊後依殺人罪嫌收押。

判決指出，鄧男否認殺父，強調現場沒有目擊證人，也沒有現場影像等證據，且稱自己患有妄想型思覺失調症，並長期接受治療，其辨識行為能力均遠遜於一般成年人，請求依法減刑。

法院調查，當天比對行車紀錄及路口監視器錄影畫，並綜合證人等證詞，確認鄧男於案發當日已騎車返家並逗留於案發現場；且沾有鄧父血跡的外套及手套，其內側均檢出與鄧男DNA。另外，囑託醫院做精神鑑定，認為鄧男於犯行時，其辨識能力，並未受到其所罹患思覺失調症之影響，而達到顯著降低或喪失之程度，加上偵審期間皆能清楚應答且切合題旨，認為鄧男辨識能力、控制能力並無明顯低下或欠缺。

此外，法醫解剖報告指出，鄧父左胸傷口深度達13公分，刀刃完全沒入體內，傷及心臟造成血胸，且鄧男用力猛烈，導致刀柄、刀刃斷裂分離，可見鄧父殺意甚堅。



法院審酌，鄧父平日會給鄧男零用錢，會幫鄧男整理浴室、關心鄧男，鄧男理應知恩反哺為報，竟罔顧人倫，持水果刀捅刺鄧父致其不治身亡，犯後始終未能坦承犯行，未見悔意，考量鄧男患有思覺失調症，在家待業10年以上，一審量處有期徒刑16年妥適，判處駁回。上訴二審後也維持原判。