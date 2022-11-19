根本沒買過卻留「一星負評」！高雄男幫老婆出氣　慘被出賣GG了

▲一名男子為了幫妻子出氣，竟在對方過去任職的飲料店Google評論區留下負評，遭法官判刑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳韻如／高雄報導

Google評論成為現在民眾上餐館前相當仰賴的一項工具，雖有一定的參考價值，但如今也成了部分有心人士惡搞的武器。高雄一名人夫為了替妻子出氣，在妻子先前所任職的飲料店Google評論區留下一星負評，但他並沒有實際去喝過飲料，飲料店老闆見狀，氣得對他提告，而法院近日審結，人夫被依散布文字誹謗罪判拘役15日，得易科罰金。

判決指出，高雄黃姓男子的妻子原在鳳山區一間飲料店工作，2021年12月10日因與陳姓老闆為了獎金發放問題起爭執，黃妻憤而離職，並返家向黃男訴苦。黃男得知後，為了替妻子出氣，竟於飲料店的飲料店Google評論區寫下，「中午買了一杯葡萄新品，回家一喝果漿味道超級色素，喝了兩口完全不想喝，自創手搖真的要好好加強，沒做出特色要生存真的難！！」等不實言論。

陳女見狀憤而對黃男提告，而在警詢時，黃男辯稱自己買了飲料後，才決定留言發表意見，強調自己是真實體驗，而事後也自覺行為不妥，也已將留言刪除。不過，黃妻卻在警詢時說，黃男不曾到店裡消費過，但自己半年前有買過葡萄飲品回家給黃男喝。

▲黃男事後已將負評言論刪除，並改為五星評論。（圖／翻攝Google評論）

對此，陳女提出店內DM打臉黃男夫妻所述，指出葡萄飲品是在黃妻離職後才推出的商品，證明黃男夫妻兩人根本沒有喝過該葡萄飲品。而檢方調查後，也認為黃男有捏造事實及誹謗他人的故意，因此將他依法起訴。

高雄地院近日審結，因黃男事後坦承犯行，但至今仍未與陳女達成和解，法官在審酌犯後態度及所生危害後，依散布文字誹謗罪判他拘役15天，得易科罰金1萬5千元。全案可上訴。