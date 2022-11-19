妙齡女刮痧突聞「嘉明的味道」　色按摩師瞎扯：夢遺沒換內褲沾到

▲金姓按摩師涉嫌幫女客推拿時噴精猥褻。（示意圖／載自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名妙齡女小莉（化名）去年4月間到養生館刮痧按摩，她趴著做精油推拿時，突然屁股一陣濕濕熱熱的感覺，金姓男推拿師傅急著拿溫毛巾擦掉後，她一聞卻有一股「嘉明的味道」，認為按摩師對她噴精猥褻，當場報警提告。推拿師辯稱當天夢遺忘了換內褲，所以不小心沾到手，又去按摩才有味道，但法官不信，依趁機猥褻罪判他徒刑1年。可上訴。

判決指出，金男在高雄某養生館擔任推拿師，以經絡穴道推拿、刮痧、拔罐等傳統民俗療法為業，之前就曾與顧客有類似糾紛，去年4月27日晚間9時許，小莉到養生館做刮痧拔罐，金男請小莉脫去外褲以進行大腿外側刮痧服務，沒想到竟趁小莉趴在按摩床上時打手槍，還把精液噴在小莉左側臀部上，但隨即以熱毛巾將精液擦掉。

但小莉雖然趴著，但覺得屁股上一陣濕濕熱熱的，完全不像熱精油，起身後一聞，竟聞到「嘉明的味道」，當場質問金男是不是對她不禮貌？金男否認，小莉於是報警處理，檢方偵訊後也依乘機猥褻罪將金起訴。

法院審理時，金男辯稱按摩、拔罐時要用精油，精油是按壓式，他都是先按在手上，所以精油是溫溫的，那次可能是按太大力不小心噴濺到小莉內褲，而當天早上他上班前有夢遺，沒換內褲，可能是他的手碰到精液，他按摩的時候沾到。

法官查驗小莉的內褲檢驗報告，發現只有左側屁股的地方驗出金男的精液反應，認為如果金男的手是沾到精液再去按摩，不可能只有單一部位驗出精液反應，與常情不符，不採信金男的辯詞，依乘機猥褻罪判徒刑1年，全案可上訴。