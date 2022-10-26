找人喝酒卻藏淫念！尾隨鎖公廁逼吞吐　他完事留下黃內褲慘了

▲張男酒後尾隨阿芳進入公廁，毆打又逼她口交，逃離時留下內褲成為鐵證，法院判他強制性交罪處6年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名張姓男子在公園內找人攀談一起喝酒，過程看上其中一名女子阿芳（化名），竟尾隨阿芳進入公廁將門反鎖，強行脫她褲子並出手毆打她頭、胸部，逼阿芳幫他口交，得逞後阿芳趁隙將門踹開求救，張男見狀落荒而逃，連自己的黃色內褲都遺留在現場，高雄地院審後依強制性交罪，處張男有期徒刑6年。

這名張姓男子居無定所，經常活動於高雄市某公園內，2021年8月8日下午，張男看見一群人在公園內飲酒聚餐，他上前幫忙拿啤酒開始攀談，眾人放下戒心、邀張男一起飲酒同樂，他卻看上其中一名女子阿芳，竟起歹意趁聚會結束、阿芳獨自前往公廁時偷偷尾隨。

張男闖入廁所內將門反鎖，將阿芳推倒在地強行脫褲以手指侵犯，又暴力毆打阿芳頭臉、胸部，強逼她口交，她仍不斷抵抗、奮力將門踹開後驚慌逃離，警方獲報後回到公廁，查扣到張男急忙逃逸而遺留的帽子、拖鞋、內褲等，證據明確、循線將張男逮捕歸案。

高雄地院審後，認為張男為逞私慾尾隨阿芳進入公廁，使用暴力逼迫強制性交，且在光天化日下、公眾皆可進出的公園內犯案，不顧遊客安危與社會治安，情節重大，又未與阿芳和解，依強制性交罪處有期徒刑6年，仍可上訴。