連江縣長候選人政見發表會　李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒

▲連江政見發表會，李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒。（圖／翻攝自李問臉書）

記者鄭思楠／綜合報導

連江縣第8屆縣長選舉公辦電視政見發表會18日登場。民進黨候選人李問強調自己沒公職，卻已做許多縣長該做的事。國民黨籍王忠銘與同黨曹爾元同台交火，互批政策將債留子孫、工程案進度嚴重延宕等。

連江縣向來是深藍鐵票區，李問是民進黨創黨以來首度推派的連江縣長候選人，他上台後先點出馬祖問題，包括「缺住宿、缺人力、缺土地」、「醫療資源與醫事人員匱乏」、「縣府未能利益迴避土地問題」。他並質疑，2名對手政見重疊性相當高，不願意正視鄉親困境。

李問說，參選主軸是「陽光馬祖，透明政府」，且透過中央地方一條心，爭取資源絕對沒問題。李問也提出4大核心概念，包括「產業商機島嶼」是劃設產業用地，讓更多馬祖特產在馬祖生產販售；「親子友善島嶼」是推動室內的親子中心與室外特色公園；「生態綠能島嶼」是推動再生能源與環保回收科技，讓馬祖朝向生態綠能的示範島；「打造透明政府」是定期舉辦縣政說明會，增加縣府跟民眾的溝通。

馬祖縣府前副縣長、國民黨籍候選人王忠銘則表示，對另外2位候選人在最初政見發表會調查中不選「辯論式」感到遺憾。他指出，曹爾元近期端出政策包括醫療一條龍、雙向夜航、東引酒廠獨立營運與島際船運交通免費等都缺乏財源規劃，難以執行，且忽略離島鄉親感受，還會拖垮行政、恐債留子孫。

王忠銘表示，他除了針對各島發展規劃外，還擬出20項小確幸政策，托育政策包含室內共融遊憩設施；青年政策包括在既有的地方產業創新研發推動計劃（地方型SBIR）上，針對年輕人在行政文書方面提供單一窗口協助。另還有增建整修公務員宿舍，解決外來新任人員住宿問題，增加人才留用率。他進一步指出，20項小確幸政策幾乎都不用地方經費，有機會執政，一定能把20項政見實現。

馬祖縣府前地政局長、國民黨籍候選人曹爾元主張「創新改變、馬祖共好」，並提出10大面向政策目標。交通方面，爭取台馬機票調降為6折、島際間交通免費；醫療部分，除了提升在地醫療能量，也會在台成立「馬祖醫療服務中心」與台灣各大醫院連結，提供鄉親交通、住宿與就醫掛號名額保障等服務。

曹爾元最後說，王忠銘擔任副縣長任內有許多工程案進度嚴重落後，王忠銘主張「世代接力」，其實是「同學接力」，這8年來，馬祖被利益團體把持執政，權力不輪替，執政者就會鴨霸傲慢、為所欲為。他呼籲「換人做看看」，「有輪替的壓力，執政者才會夙夜匪懈，人民是最大受益者，考量未來發展，現在不改變，年輕人就沒機會，貨比三家不吃虧。」