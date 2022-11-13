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李問競選總部成立　強調「推動改革沒包袱」

▲▼李問競選總部成立　強調「推動改革沒包袱」。（圖／民進黨連江黨部）

▲李問競選總部成立。（圖／民進黨連江黨部）

記者蔡紹堅／綜合報導

民進黨連江縣長候選人李問13日舉行競選總部成立暨團結大會，民進黨前主席卓榮泰、副秘書長林飛帆都到場助陣。李問表示，他的參政理念是「年輕世代來服務，推動改革沒包袱」，如當選會努力解決馬祖交通困境、在地醫療人力不足、社福人力缺口、住宿空間不足、房租高漲、缺乏產業用地、就業機會不足等問題。

民進黨成立36年以來，今年是首次全面投入馬祖四鄉五島基層選戰，團結大會也特別以華語和閩東語雙聲道進行。李問在會上提到，民進黨在馬祖成立黨部兩年來，意外發現服務案非常多，雖然沒有公職身份，仍盡力協調中央和地方，持續和中央反映意見，努力為地方發聲。

李問也打趣說，「還沒有當選，就開始服務；服務案越多，李問越高興」。

▲▼李問競選總部成立　強調「推動改革沒包袱」。（圖／民進黨連江黨部）

李問指出，他的參政理念是「年輕世代來服務，推動改革沒包袱」，選舉攻防不需做人身攻擊，但推動改革必須公開討論問題、面對問題、解決問題。

李問強調，如果當選縣長，努力解決馬祖交通困境、在地醫療人力不足、社福人力缺口、住宿空間不足、房租高漲、缺乏產業用地、就業機會不足等嚴重問題。

李問還說，如果現任的縣府團隊長期無法解決問題，未來想必也無法推動改革，「期盼大家可以支持『大黃魚』戰隊一票，就是支持改革一票。」

縣議員候選人劉浩晨也說，回到家鄉8年來，看到許多問題，希望此次參選，能進入議會、展現年輕力量和不同世代的想法，把創意和改革帶到馬祖所有角落，「馬祖改變的機會已經到了，李問團隊也已經準備好了，相信年底一定可以翻轉成功。」

▲▼李問競選總部成立　強調「推動改革沒包袱」。（圖／民進黨連江黨部）

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