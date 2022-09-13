玩水上摩托車慘裝人工肛門！18歲女遭水柱沖傷...揪出教練無照

▲女遊客送醫 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁南灣海域於8月間發生女遊客被水上摩托車高壓水柱衝傷意外，造成她肛門破裂失血一度休克，送醫急救並裝人工肛門，日前出院； 墾管處13日查出該輛水車是合法經營，但肇事郭姓教練的執照逾期未更換，認定無照騎乘，將依國家公園法或發展觀光條例開罰。

墾管處初步調查，8月18日下午，一名來自台中市的18歲女遊客在騎乘水上摩托車過程落水，遭水柱沖擊造成肛門破裂，一度休克，經送往恆春醫院急救後再轉送高雄長庚治療，後來裝設人工肛門後出院。案發時，當時人並未報案。

墾管處表示，經調查，該水上摩托車有取得營業許可，但騎乘教練駕駛執照已過期，屬於無照駕駛，將依國家公園法海域遊憩活動發展方案公告禁止事項或發展觀光條例裁罰，前者裁罰3000元，後者可處5萬元罰鍰並禁止其活動。

墾管處指出，園內海域水上摩托車採取總量管制，其中南灣60輛、船帆石22輛、白砂6輛、後壁湖10輛總共98輛，均有登記編號，始得營業，駕駛也須經該處訓練課程取得駕駛執照才能駕駛。

經查該水上摩托車有取得營業許可，但騎乘教練駕駛職照已過期，屬無照駕駛，該處將依國家公園法海域遊憩活動發展方案公告禁止事項或發展觀光條例裁罰，可處新臺幣五萬元罰鍰，並禁止其活動。

墾管處強調，為避免類似的意外事故發生，該處除每年定時舉辦水上摩托車業者安全講習外，未來也將持續針對營業的水上摩托車加強查核，以杜絕借牌或無照駕駛從事營業行為的發生。