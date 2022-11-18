玩伴只有雞和狗...3歲女童不會說話　南投衛生局籲落實兒童健檢

▲南投縣衛生局響應1120世界兒童日，呼籲家長落實兒童健檢。（非當事人，圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

弱勢女童小美（化名）和生病的祖母住在鐵皮屋裡，靠祖父打零工勉強能三餐溫飽，但每天的玩伴只有母雞和小狗，到3歲都還不會說話；在埔里基督教醫院兒童發展聯合評估團隊及早療社工協助下，每週一次到宅療育服務，小美在10個月後已不再害怕陌生人，也可開心地與到宅老師一起上課、玩遊戲，用簡單的句子向別人展示自己喜歡的繪本，讓祖父母感到欣慰。

南投縣衛生局指出，聯合國將11月20日定為「世界兒童日」，並於1989年11月20日通過《兒童權利公約》，呼籲全球人民正視兒童人權及健康問題，今年也以「為每一名兒童創造更美好的未來」為主題加以倡議；台灣方面，則在2014年11月20日通過《兒童權利公約施行法》，規定「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」。

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縣府衛生局長陳南松提醒家長（或主要照顧者），國民健康署為關心孩童健康，已針對7歲以下兒童提供7次健檢服務，應依兒童健康手冊所列時程，填寫「家長紀錄事項」，定期帶孩子至醫療院所接受健康檢查，且應隨時注意孩子發展期程；如有發現孩童有發展遲緩、注意力不集中等異狀，應早期篩檢、治療，奠定健康根基。

埔基醫院發展聯合評估團隊資深管理師黃碗婷表示，在服務案例中常見有發展問題的孩子，若能早期發現、及時介入，將有助於改善遲緩狀況；家長、保母、幼兒園老師，以及提供公費疫苗接種與兒童預防保健服務的衛生所護理師，都是發現兒童遲緩的重要關鍵人物。

衛生局表示，南投縣分別在埔基醫院及竹山秀傳醫院設置2家兒童發展聯合評估中心，設置近2年來已服務826個案，讓家長可就近接受發展遲緩兒童之評估及治療，並依個案需求協助銜接適合的療育資源，嘉惠發展遲緩、高風險家庭；民眾若有兒童發展評估需求，可洽2家中心服務電話：埔基049-2912151分機5651、竹秀049-2624266分機36537。