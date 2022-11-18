吳蕚洋選議員推廣「茄紅素冷萃法」　力讚天然食物：會變醫學主流

▲吳蕚洋今年改投入台北市議員選舉，競爭松山信義席次。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

2018年投入台北市長選戰的吳蕚洋，在政見發表會中高歌「愛江山更愛美人」、推廣「蜂蜜檸檬」養生法，一炮而紅。今年他改投入台北市議員松山信義區選戰，下午在政見發表會中，他大讚蕃茄營養，並分享他最新發現的「茄紅素冷萃法」。最後，他還用藝人費玉清的晚安曲，暗示自己市長支持蔣萬安。

「今天的政見主題是拯救眾生、公平正義、教化人心、世界和平。」吳蕚洋開場就先說明今天的主題，接著過程中，他還稱要穿越回4年前，並高唱「愛江山更愛美人」，唱完還「咻」一聲，稱穿越回現代。

吳蕚洋說，這燦參選議員是為解人民之苦而來，當年一首歌讓全國選戰惡鬥氣氛轉為歡樂，「這是我的用心」，近年新冠疫情肆虐，解方在哪裡？就是天然食物，蜂蜜檸檬只是其中一種，這幾年不斷用身體研究，「生病時我不看醫生，用食物調理，人就不用怕病毒」。

吳蕚洋提到，食物其實就能把身體條例好，醫學要再精進，就必須要對食物做更深入研究。上次參選台北市長時推薦蜂蜜檸檬，這次推薦的是蕃茄，「茄紅素是很好的營養，是脂溶性的，但大家習慣用烹煮方式處理，會破壞營養，效果打折」。

「如何不用烹煮就取得茄紅素營養呢？」吳蕚洋說，經過半年多來的研究，就是用榨好的蜂蜜檸檬加上蕃茄，同時加上適量的食用油，放入果汁機，用1千轉打3分鐘後每天喝，「喝了半年，最明顯是聲音變好聽了，也感覺到人變年輕了，手關節處的脂肪瘤也慢慢消退」，這方法他定義為「茄紅素冷萃法」，這發現今天提供給全世界參考，相信未來天然食物，會變醫學主流。