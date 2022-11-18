超商才有！「嵜本玉米濃湯」變身霜淇淋了　還有加夯番薯新吃法

▲超商搶吃最新「嵜本玉米濃湯霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

是玉米濃湯冰！積極經營「霜淇淋」事業的全家二度找來日本人氣生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」合作，打造全新超狂「玉米濃湯霜淇淋」，不僅飄著濃郁的濃湯香，大口咬下鹹甜滋味炸出，忍不住就想再吃第2口，且同樣有加入小農鮮乳的綜合口味等選，加碼還推新吃法「夯番薯杯杯霜淇淋」，霜淇淋控肯定要嚐鮮，即日起正式開吃。

▲玉米濃湯霜淇淋口感鹹甜。

▲加10元升級全新吃法「夯番薯杯杯霜淇淋」。

繼蜜蜜開心果霜淇淋後，「全家X嵜本」再度聯手推出全新「玉米濃湯霜淇淋」，特意選用紐西蘭產甜玉米粉，搭配無鹽奶油等原料製成，口感鹹甜，更飄著濃濃玉米濃湯香氣，還有加入小農鮮乳霜淇淋的綜合胖胖霜淇淋口味選擇，每ㄧ口都能吃到玉米香、奶香，再搭配限量脆皮餅皮、聯名紙杯，欠拍又欠吃，即日起於全門市開賣。

除外，這次加碼還有全新吃法，特意把人氣夯番薯變身成限量「夯番薯杯杯」，把冷凍的香甜番薯加入後再擠上霜淇淋一起吃，更添綿密口感，且只要以原價購買任一口味霜淇淋「加10元」就能輕鬆升級，把握機會來嚐鮮。

▲COLD STONE最新2款冰淇淋等吃。

另，美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」近日也有2款全新冰淇淋，首推超罪惡「耶誕金濃巧」口味，嚴選100%巧克力粉製成極濃巧克力冰淇淋，接著拌入提拉米蘇、巧克力醬增添濃郁口感，再撒上棉花糖、金色雪花片點綴，每一口都是超濃巧克力滋味；另一款「開心脆脆」則首度選用開心果冰淇淋作為基底，並加入酥脆餅乾拌在一起，最後放上開心果碎粒、紅絲絨布朗尼，大口咬下炸出鹹甜滋味，且還有超應景耶誕紅脆餅、耶誕紅甜筒等任選搭配，即日起至12月29日限時開賣。

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