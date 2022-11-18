爺孫沒閒錢買美祿！新竹妹「史上最暖問卷調查」　感動大票人

▲這是剩下的一包美祿。（圖／翻攝自臉書／大潤發好物分享社）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹一名女網友日前逛大潤發時，碰見一對爺孫，當時精力旺盛的弟弟想買沖泡式巧克力，但被爺爺拒絕了，表示家裡沒閒錢買非必需品，眼看弟弟一臉委屈，她最後以「問卷調查」的方式，巧妙地將那包美祿送給爺孫倆，而充滿正能量的善舉，讓大票網友不禁感動鼻酸。

女網友在「大潤發好物分享社」娓娓道來，那天她採購到一半，在沖泡區碰到一對爺孫，爺爺拿著拐杖，看起來行走不太方便，而弟弟應該是小學生，精力相當旺盛，一直跑來跑去。

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這一幕讓她想起兒時的場景，所以下意識特別多看兩眼，當時弟弟拿了包沖泡式巧克力，並跑到爺爺旁邊說，「我看同學早上都會在學校喝這個，我也要！」

然而，爺爺卻要他放回去，表示家裡沒閒錢買這個，真的想喝就去跟同學要。起初，弟弟似乎還想說點什麼，在爺爺補了一句「你媽媽辛苦幫人家打掃的錢，不是這樣給你浪費的」之後，他便低頭沉默，並將手中的東西放回去，臉上是滿滿的委屈，眼中更有淚水在打轉。

▲示意圖，與本文無關。（圖／嘉義縣政府提供）

女網友直言，「其實整段大概也就30秒的時間，但對於在旁邊不小心目睹一切的我來說，時間好像變慢了，僅僅兩句話的資訊量，足已讓我想像這個孩子的家庭環境與處境，這對從小不愁吃穿的我，是一個莫大的衝擊。當爺爺帶著弟弟離開的時候，弟弟顯然已經失去活力，看起來垂頭喪氣的。」

看著爺孫倆離去的背影，她站在原地思考了3分鐘，「我回想著小時候的生活，想像著如果我連一包沖泡巧克力都買不起，想喝還要跟同學要？我的情緒突然變得很激動，就算只是想像，我都無法接受這麼傷自尊的事情，在衝動之下，我拿了兩包扔進推車，然後去追那對爺孫。」

一路上女網友不斷想著，以什麼樣的理由、說法，把那包美祿送出去，原本她一度想放棄，畢竟從未做過這種事情，但當她看到爺孫結帳，只拿了兩條土司和一罐果醬時，她終於下定決心，後來鼓起勇氣上前攔住爺爺。

女網友稱她在做問卷調查，想談談關於隔代教養的問題，若接受訪問就能得到贈品，「爺爺疑惑地看了一下我，接著又轉頭看弟弟，想了一下，才接受了我的訪問。」接著她便隨便亂問一通，並將那包美祿遞給弟弟。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

最後，弟弟看著她笑了，說了聲「謝謝姊姊！」而這短短的一句話、一個表情，帶給她無比震撼，「或許是他的笑容太過燦爛與真心，不知道為什麼我當下差點哭出來，很想抱抱他，但又怕被當怪人。其實我才應該要跟弟弟說謝謝，謝謝他讓我意識到自己的不知足，以及讓我知道人生的美好其實可以很簡單，那個燦爛的笑容我會記得一輩子。」

原PO的善舉感動大票網友，紛紛直呼「看著看著...眼淚在眼眶打轉」、「妳真的好貼心（這麽棒的方法要學起來）」、「小男孩一輩子都會記住，大姐姐給的這包贈品，妳好棒」、「看到很想哭，人真好」、「太溫暖與有智慧的舉動！謝謝您，有幸與您共同存在這個社會中真好」、「妳真的超級暖，而且方法好聰明！想給妳100個讚」。

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