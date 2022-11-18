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社會 社會焦點 保障人權

戒護就醫落跑...暴力犯陳坤和逃脫手法曝　竟是靠藍白拖和天線

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲受刑人陳坤和今年9月間，利用預藏在藍白拖的天線破壞腳鐐，逃出醫院。（示意圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

台中監獄受刑人陳坤和於9月間，趁戒護就醫時使用鐵線破壞腳鐐，溜出醫院偷車逃逸22小時，最後在桃園遭逮。檢警方查出陳的鐵線來源，竟是趁北監借提期間，將掌上型電視的天線藏於藍白拖內，帶回台中監獄，台中地檢署今偵結，認陳涉犯妨害公務、脫逃罪、竊盜等罪；另外，陳姓中監主任管理員，以及歐姓、蔡姓中監管理員，則被依縱放人犯罪嫌起訴。

起訴書指出，陳坤和因犯下槍砲彈藥刀械管制條例等多起案件，須合併執行到2038年1月22日，今年3月22日被送到台中監獄服刑；今年8月間，陳因案被借提到台北監獄，期間因感染新冠肺炎被送到隔離房，他以他持有的掌上型電視（先前於台中監獄購買）收訊不佳為由，向獄友借到一組外接型天線。

陳坤和研究後，認為天線可以作為逃脫工具，便將天線與基座的接點處反覆凹折，直到天線斷落，再從塑膠頭取出一截短端天線，最後把這截天線插進左腳藍白拖的側面內緣中。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲掌上型電視及天線。（示意圖／台中地檢署提供）

今年8月31日，陳坤和解還台中監獄，因檢查隨身物過程中，憑目視難以從拖鞋外觀查出異狀，金屬探測門及探測器也對僅含微量金屬的天線未發揮功效，陳得以順利將天線從台北帶回台中。

至9月17日，陳因須拆除先前骨折所固定的鋼釘，至中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，陳佯稱頻尿須常上廁所為由，徵得歐姓中監管理員同意，將手銬解開；歐男隨後因支援洗腎室受刑人的戒護勤務，在未將陳坤和手銬再度上鎖的情況下離開病房。

陳坤和趁隙取出預藏的鐵線將腳鐐破壞後逃出醫院，再至附近的殯儀館偷車， 隨後變裝不斷在北、中、南搭車迂迴製造斷點，躲避警方查緝。警方循線追查，發現陳最後位置在桃園中壢，9月18日下午1時許，順利將陳逮捕。由於陳坤和在警方進行圍捕時，失控持刀自殘，傷勢嚴重，昨先緊急將他載至桃園的醫院就醫，待生命跡象穩定後，移回中國醫戒護。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲▼陳坤和到崇德殯儀館偷車；陳於桃園遭逮。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

檢察官認為，主任管理員陳男未核實督導、要求管理員歐男依上開規定值勤，也沒檢視收容人是否依法施用戒具；另管理員蔡男則未確實監看病房之狀況，致未掌握病房無任何管理員在內，亦無發現受刑人陳坤和未施以手銬，讓陳坤和以該天線解開腳鐐並脫逃長達約 20 分鐘後始行發現，歐等 3 人均涉有過失，當日漏夜偵訊後，諭知歐男、陳男、蔡男，分別以15萬、10萬、10萬元交保。

台中地檢署偵結，檢察官審酌本案造成社會甚為恐慌，還於警方追捕時更持刀向員警揮刺拒捕，認陳坤和涉有刑法第135條第3項第2款、第1項之攜帶兇器以強暴方式妨害公務、第161條第1項之脫逃及第320條第1項之竊盜罪嫌；主任管理員陳男、管理員歐男、蔡男則均涉有刑法第163條第2項、第1項之過失縱放依法拘禁犯人罪嫌，於今日提起公訴。

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