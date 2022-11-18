呼應兒童人權！北市開放免費下載友善校園LINE貼圖　8張內容曝

▲台北市友善校園系列貼圖將在11月22日上架，供民眾免費下載。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

後天（20日）就是國際兒童人權日，台北市教育局為呼應保障兒童權益，今（18日）發表8張友善校園系列LINE貼圖，包括月經平權和反霸凌教育等兩大主題，同時宣布從明（112）年起，北巿生理用品補助將從國中生向下延伸至國小5、6年級女生，拓展更多通路商加入供應行列，預計共5萬女性學生受惠。

國際兒童人權日即將到來，北市教育局今天舉行記者會，發表友善校園系列LINE貼圖，包括4張月經平權和4張反霸凌教育等兩大主題共8張貼圖，並藉由小朋友演出行動劇，表達營造友善校園的理念之外，更傳達正向看待「月經」精神。

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北市教育局表示，友善校園系列貼圖，不論是傳遞溫暖問候或表達女孩的無畏自信，都是性別平權的具體實踐，預計將從下周二（22日）上架，供民眾免費下載，民眾可直接至LINE貼圖小鋪，點選「新增」頁箋，搜尋「月經平權」或「反霸凌」即可下載，未來教育局仍將持續積極推動各項工作，持續辦理校園法治教育、性別平等教育巡迴宣導，養成學生法治、自我保護與尊重個體差異素養。

▲北市教育局長曾燦金（左五）宣布，自112年起，北巿生理用品補助將向下延伸至國小高年級女生。（圖／北市教育局提供）

此外，北市教育局長曾燦金同時也宣布，自112年起，北巿生理用品補助將向下延伸至國小高年級女生，明年也將拓展更多通路商加入供應行列，預計將有5萬女性學生受惠，將平權與友善校園之理念落實日常生活中。

曾燦金指出，北巿從今年3月起，創全國之先，全面提供3萬名國中女性學生每人每月均可兌換免費生理用品，學生可自主到便利商店選用所需生理商品，明年將率先向下扎根，在國小高年級全面實施，補助五、六年級的2萬名女學生，加上國中3萬名學生，總計有5萬名女學生可受惠。