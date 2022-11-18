北市長激戰！陸空戰拚場　蔣萬安黃金周打團體戰桃園辦大造勢

▲蔣萬安中山區路口拜票。（圖／蔣萬安競選辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰倒數，藍綠陣營決戰黃金周，民進黨16日公布「1126催票行動計畫」，將於選前黃金周末在17個縣市舉辦26場造勢活動。相較於藍營，黃金周沒有在台北主辦大造勢，國民黨候選人蔣萬安表示，黃金周已經規劃了「北北基桃竹竹苗」大造勢，目標就是要打團體戰，同時也規劃網路數位串流的造勢。可看出藍營希望藉由空戰及陸戰一網打盡。

蔣萬安競選辦公室今日下午將舉辦「2022蔣萬安奮戰勝選之夜」地點公布記者會，將由總幹事林奕華對外界說明，相較於民進黨這周末要在全台辦26場造勢，準備進攻藍營票倉，蔣陣營卻沒有在黃金周主辦台北大造勢。

蔣萬安今（18）日上午在南京東路、松江路口拜票後，接受媒體訪問，他指出，黃金周就已經規劃「北北基桃竹竹苗」的大造勢活動，就是要打團體戰，展現團體力量跟氛圍，同時也規劃了網路數位串流的造勢，跟市民朋友有一個約定，大家比一個六的手勢，讓實體結合線上，一起舉辦造勢活動。

對於選前之夜場地跟無黨籍黃珊珊這周造勢撞場，會不會擔心更容易被比較？蔣萬安說，之前在規劃選前之夜地點時，有考量到方便的交通問題，也要顧慮到事前佈置上面，避免交通困擾，將衝擊降到最低，因此選中台泥旁的停車場。蔣也說，希望市民朋友在選前之夜一起參與盛會，把士氣拉抬到最高點。

